Два человека погибли при пожаре в доме под Сызранью

В четверг, 11 января, в 21:55 в пункт связи пожарно-спасательной части № 185 ПСО № 47 поступило сообщение о том, что в селе Губино горит дом, об этом сообщили в ГКУСО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ.

На тушение сразу выехали огнеборцы. К моменту их прибытия на месте происшествия горел дом на площади 200 кв. м. В тушении пожара принимали участие 24 человека.

При пожаре погибли два человека. Причины случившегося устанавливаются.