Семья с маленьким ребенком погибла на пожаре в Самарской области

В воскресенье, 28 января, при пожаре в с. Новое Якушкино Исаклинского района погибли три человека.

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, пожаре в частном жилом доме на ул. Партизанской начался в 14:14.

На борьбу с огнем направили 38 человека и 13 единиц техники. В 14:25 возгорание ликвидировали на площади 64 кв. метров.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По данным регионального СУ СК, в результате пожара погибли муж с женой и их малолетний ребенок. В связи со случившимся ведомство начало доследственную проверку.

Кроме того, проверку из-за пожара начала и прокуратура Исаклинского района.