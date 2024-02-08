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Преступления Происшествия

Пенсионерка из Тольятти отдала мошенникам 260 тыс. руб., поверив, что дочь попала в ДТП

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратилась 83-летняя местная жительница, которая рассказала, что на стационарный - "домашний" - телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП.

Для того, чтобы помочь ей избежать уголовного наказания, необходимо передать доверенному лицу денежные средства. Женщина растерялась и положила трубку, но ей стали поступать звонки от неизвестных лиц на "домашний" и мобильный телефоны. Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию, пока к ней на такси не приехал молодой человек.

Пенсионерка, следуя инструкциям, передала курьеру порядка 260 тыс. рублей. Когда сообщники перестали звонить, женщина связалась с дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий появилась информация, что к хищению денежных средств причастен 20-летний местный житель. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного "куратора", с которым познакомился в социальной сети. Денежные средства пенсионерки он перевел на указанные "работодателем" расчетные счета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Судом, по ходатайству органа следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. 

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