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ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 на выставке "Россия" представит собственную программу для знакомства школьников и студентов с ключевыми ИТ профессиями

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1, лидер российского ИТ-рынка, представит образовательную программу для посетителей международной выставки-форума "Россия". Мероприятия, адаптированные под игровой формат, разработаны для молодых специалистов и познакомят их с ключевыми особенностями сферы ИТ и технологий.

С 28 февраля по 9 марта в павильоне № 71 "Умные финансы", Холдинг Т1 представит участникам выставки расширенную образовательную и игровую программу, включающую в себя консультации HR-специалистов, лекции про ИТ-профессии, игры и тесты, бизнес-кейсы, направленные на развитие знаний о сфере информационных технологий.

Холдинг уделяет большое внимание развитию интереса молодежи к ИТ-технологиям, повышению вовлеченности в ИТ-профессии, информированию о цифровой грамотности. На стенде Т1 в павильоне "Умные финансы" в течение всей выставки "Россия" можно в игровом формате учиться распознавать мошеннические схемы и познакомиться с процессом создания ИТ-приложений.

"Масштабная цифровизация — один из главных двигателей развития экономики страны, ИТ-индустрия стала неотъемлемой частью нашей жизни. В этих условиях спрос на ИТ-специалистов, без которых невозможна цифровая трансформация, будет непрерывно расти. В решение задачи преодоления кадрового голода включается как государство, так и бизнес. Холдинг Т1 принимает активное участие в развитии кадрового потенциала страны, осознавая значимость внимания к подрастающему поколению. Работа со школьниками и студентами — первая ступень для решения глобальной задачи цифровизации: важно мотивировать молодежь, показать мощный потенциал отечественных технологий и разработок, познакомить с трендами развития российской ИТ-индустрии", — прокомментировала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора Холдинга Т1 по персоналу.

Холдинг Т1 является партнером павильона "Умные финансы" (Павильон № 71), организованного Банком России. На стенде Т1 в течение всего периода выставки школьники имеют возможность попробовать себя в роли ИТ-разработчиков и специалистов в области кибербезопасности. Вход в павильон бесплатный, активации доступны для посещения всем участникам выставки.

Справочная информация:

На стенде Холдинга Т1 в рамках выставки-форума "Россия", 28 февраля — 9 марта, в павильоне "Умные финансы" Банка России (ВДНХ, Павильон № 71):

  • Деловая онлайн-игра "Примерь на себя роль руководителя большой компании" (разработана — Т1 Цифровая Академия)
  • Игры с карточками: ИТ-ребус, "Где логика?", "Слово наоборот"
  • Запись на карьерные онлайн-консультации от HR-специалистов Холдинга
  • Тест на профориентацию "Ну погоди!" в онлайн-формате

Лекции для школьников и студентов 1-5 курса от экспертов Холдинга, 2 марта, в павильоне "Умные финансы" Банка России (ВДНХ, Павильон № 71):

  • "Куда идти в IT", 10-30 — 11:20
  • "Профессия: аналитик в ИТ", 11-30 — 12:20
  • "Профессия: разработчик в ИТ", 12-30 — 13:20
  • "Профессия: тестировщик в ИТ", 13-30 — 14:20
  • "Профессия: исследователь в ИТ", 14-30 — 15:20
  • "Профессия: дизайнер в ИТ", 15-30 — 16:20

Также 2 марта доступны очные карьерные консультации от HR-специалистов Холдинга по предварительной регистрации.

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