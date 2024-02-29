Опора для энергетики: как готовят кадры для отрасли

В России требуются тысячи специалистов в сфере энергетики, и спрос продолжает расти. В целом, около 70 тысяч вакансий в этой области открываются ежегодно. Об этом еще год назад сообщал эксперт НИУ "МЭИ" Борис Сафронов.

"Определить точное количество необходимых специалистов сложно из-за постоянных изменений требований в сфере электроэнергетики, однако можно с уверенностью сказать, что спрос на высококвалифицированные кадры в этой области продолжает расти: ежегодно требуются тысячи новых сотрудников с учетом вводимых объектов и ухода сотрудников на пенсию", - сказал Сафронов.

Этот дисбаланс наглядно иллюстрирует статистика. По данным, которые приводит "Российская газета", в 2017-2018 годах на вид экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром" приходилось 3,3% ВВП страны и всего лишь 2,3% от общей численности занятых.

Одна из проблем, из-за которой возникает дефицит кадров, - разрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками. Чаще всего приходящих на производство молодых специалистов приходится "переучивать" в течение нескольких лет, а то и больше.

Среди самих вчерашних выпускников многие просто не заинтересованы в том, чтобы опять "садиться за парту", и отказываются от работы в отрасли, предпочитая что-то более простое и понятное. Ждать сегодня никто не готов.

Эксперты "Российской газеты" отмечают, что вузы, выпускающие энергетиков, до сих пор слабо учитывают реальные потребности работодателей. Поэтому для того, чтобы проблема решалась необходима совместная работа компаний и образовательных учреждений.

Другой важный момент - что проблему нельзя решить только за счет целевых мест. Как сообщала статс-секретарь - замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, право выступать заказчиками приема на целевое обучение предоставлено организациям, имеющим в уставном капитале долю Российской Федерации, и их дочерним обществам. При этом "вне зоны доступа" остаются крупнейшие компании ТЭК - например, "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", "Сибур", "Т Плюс", "Сургутнефтегаз", которые имеют те же кадровые проблемы.

Еще в 2011 году в этом направлении начал двигаться Росатом, создав Консорциум опорных вузов. А уже в 2017 году министерство образования заявило о необходимости таких объединений на федеральном уровне.

В конце прошлого года о создании Ассоциации вузов заговорили в Поволжье и на Урале. Уже в феврале 2024 года был подписан меморандум между ПАО "Т Плюс" и 10 учреждениями, в том числе Самарским государственным техническим университетом. Значимость события для региона отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Это событие дает серьезный импульс развитию энергетики и подготовке кадров. Ведь сегодня мы запускаем высокотехнологичные производства в нашем регионе, та же работа ведется и в других. Все это требует надежности, квалификации и компетенций. Такой системный подход позволит обеспечить стратегически важную отрасль для нашей страны квалифицированными кадрами. Я уверен, от этого решения выиграют все", - сказал Дмитрий Азаров.

Положительно отметил инициативу министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов: "Стратегическое партнерство компании и 10 вузов поможет привлечь студентов на факультеты теплоэнергетических специальностей, по замыслу организаторов, практически в два раза. Надеемся, что это так. Это важное мероприятие и важная работа".

Опорные вузы решают сразу несколько проблем - готовят студентов к реальным условиям труда, помогают получить хорошую работу в регионе, где они учатся и живут. А также обеспечивают разные отрасли (энергетика - один из наиболее ярких примеров) востребованными кадрами, которые не нужно дополнительно готовить несколько лет на предприятии.

Объединение решит задачу не только с привлечением и удержанием кадров в отрасль - оно также позволит заниматься непрерывным образованием самих сотрудников энергокомпании, повышать их профессиональные компетенции. В глобальном смысле это в целом положительно скажется на состоянии энергетики и сферы ЖКХ.

Главное, что такие ассоциации увеличат приток студентов по профильным специальностям почти в два раза. Также повысится качество образования, которое будет обеспечивать тандем "вуз - предприятие".

Важнейшая задача системы высшего образования - готовить столько специалистов, сколько необходимо, чтобы полностью закрывать потребность отрасли.