Отпуск мечты от "Пятёрочки": торговая сеть запустила новую акцию

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую акцию "Отпуск за 500 рублей", в рамках которой разыграет среди участников гарантированные и ценные подарки, а также главный приз — сертификат на путешествия номиналом 500 000 рублей.

Акция проходит во всех магазинах "Пятёрочка" в 32 регионах России с 12 марта по 15 апреля. Каждый гость, совершивший покупку с картой лояльности "Х5 Клуб" на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировавший его на сайте 5ka-otpusk.ru, может принять участие в еженедельном розыгрыше приятных призов, среди которых удобный чемодан, рюкзак для путешествий, дорожная сумка и сертификаты на 100 000 и 50 000 рублей. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать на сайте акции.

Помимо этого, при регистрации первого чека каждый участник получит гарантированный приз — доступ к сервису "Пакет" на 2 месяца за 1 рубль. А ещё двум счастливчикам будет вручен главный приз — сертификаты на путешествие на 200 и 500 тысяч рублей.

Также "Пятёрочка" даёт возможность всем друзьям стать счастливыми обладателями подарочных карт на покупки в магазинах сети. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. По итогам четыре пары друзей получат по подарочной карте номиналом 4 000 рублей каждый.

Кроме того, "Пятёрочка" предлагает своим гостям дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно совершить покупку любого товара-партнёра акции и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей от партнёров.

Акция "Отпуск за 500" пройдёт до 15 апреля во всех магазинах "Пятёрочка" в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской областях, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, а также Республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Башкортостан и Татарстан.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте 5ka-otpusk.ru.