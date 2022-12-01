"Елка желаний" от торговой сети "Пятерочка" дарит детям подарки

Традиционную "Ёлку желаний" торговая сеть "Пятёрочка" проводит совместно с Банком еды "Русь". Подарки к Новому году в рамках социальной акции предназначены для 1450 ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей из малоимущих и малообеспеченных семей.

Благотворительная акция "Ёлка желаний" завершится 20 декабря 2022 года и пройдет в Самаре, Барнауле, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Новосибирске, Омске, Кемерове и Тюмени. В Самаре "Ёлка желаний" проходит в двадцати магазинах "Пятёрочка".

На этих площадках расположены ёлки с новогодними открытками — письмами детей Деду Морозу со своими заветными желаниями. Каждый посетитель магазина может выбрать одну или несколько открыток и купить детям подарки, указанные в письмах: игрушки, конфеты или сладости. Подарки нужно передать сотрудникам магазинов "Пятёрочка", участвующих в новогодней акции.

Детские пожелания будут опубликованы на сайте Банка еды "Русь". По всем вопросам проведения акции "Ёлка желаний" также можно обращаться к сотрудникам магазинов. По окончании социального проекта подарки передадут детям до 12 лет — подопечным Банка еды "Русь".

"Накануне Нового года все ждут чуда и исполнения заветных желаний. Особенно сильно волшебства ждут дети, — говорит руководитель проекта "Забота о сообществе" торговой сети "Пятёрочка" Екатерина Демешко. — И у каждого из наших гостей есть возможность ненадолго стать волшебником, совершив добрый поступок и исполнив мечту ребёнка, который в этом нуждается. Мы не первый год проводим акцию "Ёлка желаний" и очень рады тому, что каждый год к нему присоединяется множество людей. Все вместе мы делаем важное и доброе дело!"

Адреса магазинов в Самаре, где будет проходить акция "Ёлка желаний"

1. Самара, ул. Партизанская, 150

2. Самара, Карла Маркса проспект, 10

3. Самара, ул. Солнечная, 8

4. Самара, ул. Владимирская, 50А

5. Самара, ул. Гастелло, 32

6. Самара, ул. Садовая, 176

7. Самара, Долотный пер., 16

8. Самара, ул. Мориса Тореза, 13А

9. Самара, ул. Подшипниковая, 15

10. Самара, Кирова проспект, 322А, корп. 6

11. Самара, ул. Московская, 6

12. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 201

13. Самара, ул. Калинина, 11А

14. Самара, ул. Казачья, 1

15. Самара, ул. Комсомольская, 4

16. Самара, ул. Маяковского, 95

17. Самара, ул. Белорусская, 97/1

18. Самара, Самара, Крутые Ключи, мкр., 42

19. Самара, ул. Стара-Загора, 84

20. Самара, Заводское шоссе, 42