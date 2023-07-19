Призы и подарки: Пятерочка дарит скретч-карты за каждые 600 рублей в чеке

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила летнюю акцию, в рамках которой можно получить скретч-карты с подарками и принять участие в розыгрыше 1 000 карт на покупки в магазинах сети.
Акция проходит во всех магазинах "Пятёрочка" до 14 августа 2023 года. За каждые 600 рублей в одном чеке гости гарантированно получают скретч-карту на кассе. Под её защитным слоем можно найти скидки на товары и покупки в "Пятёрочке", а также промокод на онлайн-доставку, подписку на сервис "Пакет" и подарки от партнёров, например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.
Кроме того, каждый гость получит шанс выиграть приятный приз — подарочную карту "Пятёрочка" номиналом 4 000 рублей. Розыгрыши проводятся еженедельно, чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей¹ на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.
¹ В акции не участвует алкогольная и табачная продукция.
Последние комментарии
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
уничтожали лобстеров путём поедания? )))
отравленные поди))
Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.