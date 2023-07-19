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Призы и подарки: Пятерочка дарит скретч-карты за каждые 600 рублей в чеке

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" запустила летнюю акцию, в рамках которой можно получить скретч-карты с подарками и принять участие в розыгрыше 1 000 карт на покупки в магазинах сети.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

Акция проходит во всех магазинах "Пятёрочка" до 14 августа 2023 года. За каждые 600 рублей в одном чеке гости гарантированно получают скретч-карту на кассе. Под её защитным слоем можно найти скидки на товары и покупки в "Пятёрочке", а также промокод на онлайн-доставку, подписку на сервис "Пакет" и подарки от партнёров, например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.

Кроме того, каждый гость получит шанс выиграть приятный приз — подарочную карту "Пятёрочка" номиналом 4 000 рублей. Розыгрыши проводятся еженедельно, чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей¹ на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

¹ В акции не участвует алкогольная и табачная продукция.

Гид потребителя

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Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

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