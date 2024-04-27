В губдуму внесен проект о лишении соцподдержки иностранцев с детьми

В Самарскую губернскую думу внесен законопроект, предусматривающий лишение иностранцев и лиц без гражданства мер соцподдержки, связанных с рождением и воспитанием детей. С такой инициативой выступила фракция "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду".

Изменения должны быть внесены в закон Самарской области "О государственной поддержке граждан, имеющих детей". Сейчас он распространяется "на граждан РФ, имеющих место жительства или пребывания на территории Самарской области, иностранных граждан и лиц без гражданства". Две последние категории предлагается из этой формулировки исключить.

"Предоставление мер социальной поддержки только гражданам Российской Федерации стимулирует иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Самарской области, определиться с гражданством", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, накануне первый заместитель председателя губернской думы Марина Антимонова комментируя ранее принятые изменения в законодательство, поясняла, что поддержка иностранных граждан всегда была предусмотрена в областном законе.

"Нельзя оставлять живущих на территории Самарской области детей в беде и не помогать им только потому, что они граждане другой страны. Им предоставляются другие меры поддержки, например ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных или муниципальных образовательных организациях и некоторые другие. Аналогичный подход закреплен и в федеральном законе о поддержке семей с детьми", - отмечала Марина Антимонова.