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Власть и политика

Марина Антимонова опровергла информацию о поддержке многодетных мигрантов в ущерб жителям Самары

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова прокомментировала информацию, опубликованную в соцсетях относительно якобы "поддержки многодетных мигрантов в ущерб жителям региона".

"Появившаяся в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, информация о том, что самарские депутаты проголосовали за поддержку семей многодетных мигрантов в ущерб жителям Самарской области и бюджету страны, - безосновательная и грубая попытка исказить суть принимаемых социально важных законов", - заявила Марина Антимонова. 

Она напомнила, что в марте 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Самарской губернской думой был принят закон, значительно расширивший меры поддержки многодетных семей, являющихся гражданами России. Это стало важным шагом в целях реализации указа президента Российской Федерации "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

"Российским многодетным семьям предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. В частности, обучающимся из многодетных семей предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте. Также решен вопрос о первоочередном приеме в дошкольные учреждения и об организации бесплатного питания для школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования. К началу учебного года для ребят из многодетных семей (а это порядка 64,5 тысячи школьников) будет предоставлена ежегодная денежная выплата по обеспечению школьной одеждой и спортивной формой в размере 11 тысяч рублей", - подчеркнула спикер губдумы.

Она добавила также, что поддержка иностранных граждан всегда была предусмотрена в областном законе.

"Нельзя оставлять живущих на территории Самарской области детей в беде и не помогать им только потому, что они граждане другой страны. Им предоставляются другие меры поддержки, например ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных или муниципальных образовательных организациях и некоторые другие. Аналогичный подход закреплен и в федеральном законе о поддержке семей с детьми", - пояснила Марина Антимонова.

Принятый в марте 2024 года закон Самарской области, по ее словам, не менял объема поддержки семей с иностранными гражданами.

"Важно внимательно и правильно читать принимаемые законы! Объяснять людям истинное содержание принимаемых государством в интересах наших жителей мер! Невежество в этих вопросах мы не вправе себе позволить!" - призвала первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова.

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