Потерявшихся самарцев помогут вернуть домой NFC-браслеты от "Пятерочки"

В Самаре будет реализован пилотный социальный проект "Браслет Амулет" в поддержку жителей, находящихся в зоне риска. Его инициаторами стали торговая сеть "Пятерочка" совместно с АНО "Центр поиска пропавших людей" при поддержке благотворительного фонда "Хорошие истории".

В России ежегодно, по данным МВД, пропадает более 208 тысяч человек не только в лесной среде, но и в городах. Проект "Браслет Амулет" направлен на профилактику пропаж и повышение уровня осведомлённости граждан об использовании браслетов.

Браслет безопасности с NFC-технологией хранит информацию о владельце, контактах его родственников, которым можно позвонить в случае, если пожилой человек потерялся или владельцу браслета внезапно стало плохо на улице.

Считать информацию с яркого силиконового браслета можно с любого телефона. Кроме того, что он хорошо заметен на руке, браслет оснащен долговечным влагозащищённым модулем, который не требует подзарядки.

Проект направлен на обеспечение безопасности пожилых с когнитивными отклонениями, риском инсульта или внезапной потери памяти. Бывает, что человек, попавший в сложную ситуацию, теряется и начинает называть случайные имена, номера телефонов. Браслет безопасности поможет сэкономить время на поиск их близких. Он убережет и маленьких детей, которые, потерявшись, не могут назвать себя, контактные данные родителей или адрес, при посещении массовых мероприятий, крупных торговых центров или в поездках в незнакомые места.

5 тысяч человек получат браслеты безвозмездно. Их передадут тем, кто, например, уже терялся и был найден благодаря проекту "Островок безопасности". Горожанам расскажут о проекте в различных ведомствах, государственных учреждениях, в социальных сетях. Уточнить подробности получения можно будет у промоутеров в магазинах торговой сети. А оставить заявку на получение браслета — по телефону 8 800 700 29 45 (звонок бесплатный). Самарцы смогут получить браслет в одном из 10 магазинов "Пятёрочка", участвующих в проекте.

Торговая сеть "Пятёрочка" и "Центр поиска пропавших людей" смогут оценить результаты работы через 2 месяца, изучив обратную связь от участников проекта и их родственников, а также представителей МВД, медицинских учреждений и социальных работников. В случае успеха проект будет масштабирован на всю территорию присутствия торговой сети с привлечением новых территориальных партнеров.