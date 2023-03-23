На ближайший месяц гостей "Пятёрочки" накроет "Циклон весенних призов"

Около 3 000 подарков, среди которых сертификаты на покупки, баллы на карту лояльности, цифровую и бытовую технику, разыграет среди гостей торговая сеть "Пятёрочка".

Акция "Циклон весенних призов" проходит во всех магазинах сети до 23 апреля 2023 года. Каждый гость, принявший участие в еженедельном розыгрыше, может стать обладателем сертификата в салон красоты, магазины парфюмерии, спортивных товаров, электроники, товаров для детей, и, конечно, подарочных карт на покупки в "Пятёрочке" номиналом 3 000 рублей. Для этого достаточно зарегистрировать на сайте actions.5ka.ru чеки на общую сумму покупок, сделанных за одну неделю (кроме алкоголя и табака), не менее 1 100 рублей.

Наиболее активные участники розыгрыша, зарегистрировавшие в течение трёх недель не менее трех чеков на 1 100 рублей, смогут принять участие в розыгрыше смартфонов. Статус розыгрыша удобно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Приз ожидает каждого гостя, зарегистрировавшего первый чек на любую сумму покупок. Это промокод на месяц пользования сервисом "Пакет" за 1 рубль и 1 100 баллов на карту Х5 Клуба. Каждую неделю среди активировавших промокод гостей будет разыгрываться робот-пылесос.

А среди онлайн-покупателей еженедельно будет разыгрываться сертификат в магазин товаров для здорового сна.

Как всегда, в акции предусмотрены дополнительные призы от партнёров. Акционные товары от Milka, Oreo, Global Village, "Ласка" или "Растишка" станут основанием для участия в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнёров. Это планшеты, "умные часы", кофемашины, а также сертификаты на покупки в магазинах цифровой техники и многое другое.

"Пятёрочка" традиционно поддерживает дружбу среди своих гостей и разыгрывает крупную денежную сумму среди тех, кто отправил своему другу ссылку на участие в акции. После его регистрации и загрузки чека друзья поборются за приз по 100 тысяч рублей каждый.

Подробнее об акции, условиях участия в ней, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.