Операторам сетей "Пеликан" и "Миндаль" грозит банкротство

ООО "Неотрейд" и ООО "ТД "Миндаль", выступающие операторами самарско-тольяттинских сетей супермаркетов "Пеликан" и "Миндаль", рискуют обанкротиться. О возможности такого сценария представители сетей заявили в рамках разбирательств с налоговиками, сообщает "Самарское обозрение".

Фискалы доначислили компаниям более 500 млн руб. налогов, которые могут оказаться для них неподъемными так, как они очень сильно перекредитованы.

ООО "Неотрейд" — оператор сети супермаркетов "Пеликан" из более 130 магазинов. Основной ареал присутствия сети — Тольятти, Жигулевск и Ставропольский район. ООО "Торговый дом "Миндаль" — оператор одноименной сети из 17 супермаркетов в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске и селе Подстепки (пригород Тольятти).

ООО "ТД "Миндаль" с 2013 года стало 100-процентной "дочкой" "Неотрейда", который, в свою очередь, официально принадлежит 74-летней Евгении Шевелевой. Реальным бенефициаром сети себя позиционирует ее сын Дмитрий Шевелев.

Сейчас обе компании привлекаются по п. 3 ст. 122 Налогового кодекса РФ, то есть за умышленную неуплату или неполную уплату сумм налога в результате занижения налоговой базы. Общий размер выставленных требований к "Неотрейду" — 230 млн рублей, к ТД "Миндаль" — 225 млн рублей. С сентября 2022 года операторы сетей в судебном порядке пытаются признать решение фискалов недействительным.

Юристы Шевелева уверяют, что действия фискалов чреваты банкротством операторов сетей. В суде представители компаний заявили, что "бесспорное взыскание вышеназванных спорных денежных сумм причинит обществу значительный ущерб, поскольку не произведенная вовремя выплата заработной платы, уплата обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, несвоевременная оплата контрагентам по договорам повлечет… начисление штрафов и неустоек, дополнительные материальные расходы, а также, с учетом текущего финансового положения и имеющихся обязательств, фактически повлечет приостановление деятельности предприятия и, возможно, банкротство".

Согласно подсчетам "Неотрейда", чтобы уплатить выставленную недоимку из чистой прибыли "без снижения выручки, товарооборота, торговых площадей", компании понадобится 15 лет. ТД "Миндаль" потребуется еще больший срок — 22 года. "Такие экономические показатели деятельности общества обусловлены низкой наценкой при перепродаже и большими суммами, уходящими на закупку товара, который в силу специфики деятельности всегда должен находиться на складе в достаточных для бесперебойной работы количествах", — утверждали представители компаний в судах.

Пока компаниям Шевелева удалось добиться приостановки выплат налоговой до вступления в законную силу решений арбитражного суда. Полученная отсрочка по выплатам может составить до года. При этом ФНС уже приняла обеспечительные меры. У "Неотрейда" арестовано имущество на сумму 261 млн рублей, у ТД "Миндаль" — на 230 млн рублей.