Торговые сети отметили День пожилого человека акциями и подарками

Проект "Центры местного сообщества", работающий под патронажем торговой сети "Пятёрочка", в честь Дня пожилого человека, который отмечается 3 октября, провел ряд мероприятий в магазинах, направленных на поддержку старшего поколения.

Акции в том числе были направлены на профилактику такого заболевания, как деменция, часто встречающегося у лиц старшего возраста.

К празднику в магазинах торговой сети было установлено 340 корзин с бесплатными фруктами в 17 регионах. Всего было роздано около 1,5 тонн фруктов.

Кроме этого, 1 октября в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Самарской области прошла акция "Добропочта", где все гости торговой сети могли подписать открытки для одиноких пожилых людей или проживающих в домах престарелых. Всего было отправлено более 300 почтовых карточек.

В "Центрах местного сообщества" в магазинах Санкт-Петербурга для пенсионеров, их детей, внуков и друзей также провели мастер-классы, семинар-тренинг по финансовой грамотности и турнир по настольным играм.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности пожилых людей. В рамках проекта "Островки безопасности", разработанного совместно с ЦППЛ и "ЛизаАлерт", в Москве на Краснопрудной, 15 было бесплатно роздано 300 специальных браслетов "Амулет", которые помогут пожилым людям быстрее вернуться домой, если они потеряются в городе.

"Центры местного сообщества" активно поддерживают просветительские кампании, направленные на профилактику деменции. Мы стремимся привлечь внимание общества к проблемам пожилых людей, предложить доступные и эффективные способы их решения и укрепить дух взаимопомощи и поддержки в нашем обществе. И мы рады, что ко дню пожилого человека во многих "Центрах местного сообщества" нам удалось провести разнообразные мероприятия в поддержку старшего поколения. Особенно трогательным моментом стало изготовление поделок в некоторых "ЦМС": многие гости старались сделать две поделки: одну для своей бабушки, а вторую для незнакомой, которую находили здесь же в "Пятёрочке". Это были по-настоящему эмоциональные встречи со слезами радости, улыбками и огромным количеством позитива", — комментирует Анна Гусейнова, руководитель проекта "Центры местного сообщества" торговой сети "Пятёрочка".

Всего в "Центрах местного сообщества" было организовано 350 мероприятий. Суммарно во всех акциях, мастер-классах, лекциях и других мероприятиях приняли участие более 16 тысяч человек. В 130 магазинах также были размещены информационные плакаты, которые напоминали о необходимости заботиться о пожилых.