Год без забот: в "Пятёрочке" стартовала новая акция

"Пятёрочка" не перестает удивлять своих гостей приятными сюрпризами. До 9 июля 2023 года во всех магазинах торговой сети проходит акция "Без забот на год вперед", в рамках которой разыгрывается семейный автомобиль, годовой запас любимых продуктов, а также другие подарки: сертификаты на покупки, бытовую технику и многое другое.

Совершая покупки от 300 рублей и регистрируя чек на сайте actions.5ka.ru, каждый может принять участие в еженедельном розыгрыше подарочных карт на покупки в "Пятёрочке" номиналом 3 000 рублей.

Если регистрировать более трёх чеков в неделю на сумму от 300 рублей можно выиграть годовой запас любимых продуктов из "Пятёрочки", который будет разыгрываться еженедельно до конца акции. Всего за период акции будет разыграно 180 таких запасов.

За главный приз — семейный автомобиль — поборются участники, зарегистрировавшие за время проведения акции более десяти чеков от 300 рублей. Отслеживать статус розыгрыша можно в личном кабинете на сайте акции.

Сразу после регистрации первого чека каждый гость получает гарантированный приз — промокод на месяц пользования сервисом "Пакет" за 1 рубль и 1100 баллов на карту Х5 Клуба. Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будет разыгрываться смартфон. За покупки, оформленные в сервисе экспресс-доставки, каждый гость получит возможность принять участие в еженедельном розыгрыше сертификата на приобретение посудомоечной машины.

За покупку товаров от брендов "Даниссимо", KOTEX, Amstel (безалкогольное), Лоск, Персил, GLADE, "Туалетный утёнок", "Черноголовка", "Чистая линия" каждый гость получит дополнительные призы. Приобретая продукцию этих партнеров, покупатели в еженедельном розыгрыше смогут получить "умные" часы, кофемашину, электрогриль, робот-пылесос, а также сертификаты в парфюмерный магазин и многое другое.

Помимо этого, "Пятёрочка" снова дает всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. По итогам акции одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.

Подробности о проведении акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.