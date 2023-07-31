В Поволжье открываются винотеки сети SimpleWine

Группа компаний Simple приглашает на открытие первой винотеки сети SimpleWine в Самаре. Для посетителей винотека откроет свои двери уже с 10 августа.

Широкий ассортимент новой торговой точки SimpleWine в Самаре насчитывает более 1000 наименований на каждый день или в подарок: от классики до актуальных вин и крепких алкогольных напитков как из России, так и со всего мира. В ближайшее время в винотеке начнется проведение образовательных дегустаций, призванных поближе познакомить гостей с российскими терруарами, развеять мифы о российском виноделии и продемонстрировать многообразие мирового виноделия. Традиционно каждую неделю по четвергам и пятницам будут проходить винопробы: посетители смогут бесплатно попробовать различные сорта вин.

Поволжье стало четвертым по счету регионом России, в котором открываются винотеки сети SimpleWine: весной компания открыла первые винотеки в Сочи, следом состоялись открытия в Екатеринбурге и Тюмени.

Развитая сеть SimpleWine сегодня насчитывает более 80 винотек в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Тюмени, а теперь и в Самаре, в самом элитном жилом комплексе города.

О группе компаний Simple

Группа компаний Simple — один из лидеров России в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, национальный дистрибьютор и ретейлер с собственной динамично развивающейся сетью винотек SimpleWine и вертикальной программой лояльности для частных клиентов. В портфеле компании — более 5000 вин из 45 стран, уникальная коллекция брендов крепких спиртных напитков в каждой значимой категории, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров.

Уже более 25 лет Simple приобщает жителей России к мировой эногастрономической культуре и развивает образовательные проекты. В группу компаний также входит розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайн-витрина simplewine.ru), ресторан Grand Cru (отмечен звездой MICHELIN в Гиде MICHELIN 2022), медиагруппа Simple Media (включая издания Simple Wine News, Wine Stage и Telegram-канал Simple Wine News) и школа вина "Энотрия".

Развитая сеть SimpleWine сегодня насчитывает более 70 винотек в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Тюмени и теперь в Самаре.

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