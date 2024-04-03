Тайна пятой планеты: "Пятёрочка" запустила космическую акцию

Торговая сеть "Пятёрочка" в преддверии Дня космонавтики запустила моментальную акцию "Тайна Пятой планеты", в рамках которой предлагает детям и родителям вместе собрать уникальную коллекцию космических объектов. Акция будет проходить во всех магазинах "Пятёрочка" со 2 апреля по 13 мая 2024 года.

Поехали!

Теперь в каждом магазине "Пятёрочка" за покупки дарят уникальный космокрепс — миниатюрную игрушку с изображением планет, астероида, спутника и других объектов на тему космоса, или пуллер — красочную игрушку-аксессуар, на который можно крепить космокрепсы, создавая индивидуальные образы и кастомизируя одежду, обувь или школьную канцелярию. Ими также можно обмениваться с друзьями, собирая недостающие и пополняя свой набор.

Всего в коллекции "Тайна Пятой планеты" 23 космокрепса, на которых изображены основные объекты солнечной системы, один редкий — фирменный от "Пятёрочки", два от партнёров — Х5 Клуба и бренда Whiskas, а также один светящийся в темноте! Кроме этого, в наборе представлены 4 пуллера разных форм и цветов с мерцающим шнурком. А в каждой упаковке с редким космокрепсом находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте planeta.5ka.ru для участия в розыгрыше ценных призов и главного приза: тура на Байконур!

Изучаем космос и играем в мобильном приложении

Помимо этого, со 2 апреля в мобильном приложении "Пятёрочка" также появилась онлайн-игра "Тайна Пятой планеты", в которой можно выиграть реальные призы. В ней предусмотрено 60 уровней игры "три-в-ряд" разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профи смогут преодолеть их все! Проходя головоломки уровень за уровнем, игроки будут получать гарантированные призы от "Пятёрочки" и партнёров и собирать игровую валюту, благодаря которой можно узнать много интересного о галактике, долететь до виртуальной МКС и помочь космонавтам.

А для тех, кто пройдёт 60 уровней и откроет мета-слой, предусмотрен отдельный розыгрыш призов.

Как собрать всю коллекцию?

Чтобы принять участие в новой увлекательной акции, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом "Пятёрочка Доставка". За каждые 600 рублей в чеке гость получит в подарок Космокрепс или пуллер¹ в индивидуальной упаковке. Также пользователи онлайн-игры смогут пополнить свою виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных Космокрепсов, совершая покупки с картой "Х5 Клуба".

Чтобы собрать полную коллекцию быстрее всех, можно приобретать товары-партнёры акции — за это выдаётся дополнительный подарок. Также космокрепс и пуллер можно купить отдельно за 60 рублей. Кроме того, в продаже доступны альбом для коллекционирования с настолкой для весёлых игр с друзьями (за 349 рублей).

Альбом для коллекционирования с настольной игрой включает в себя место для размещения 4 пуллеров и всех 23 космокрепсов. Правила игры просты и подробно описаны внутри альбома. Игра рассчитана на компанию из 2–4 человек.

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте planeta.5ka.ru.

¹ Космокрепсы и пуллеры не выдаются за приобретение алкогольной и табачной продукции, уценённого товара и лотерейных билетов.