Торговая сеть "Пятёрочка" поможет юным нумизматам собрать коллекцию монет

С 18 апреля по 22 мая во всех магазинах торговой сети "Пятёрочка" маленьким гостям откроется удивительная возможность получить редкие монеты, приняв участие в моментальной акции "Магазин сокровищ".

Монеты за покупки

Необычные коллекционные монеты можно получить в каждом магазине "Пятёрочка", если принять участие в акции. Кроме того, что они выглядят как старинные монеты из золота, серебра и меди, что уже само по себе интересно, их можно использовать как фишки в настольных играх, или устроить соревнования с друзьями: кто больше всех наберет очков, подбрасывая монеты. А может быть, они станут вашей собственной валютой при расчетах с ребятами. Обмениваясь монетами, каждый участник акции легко соберет свою коллекцию.

"Магазин сокровищ" приготовил еще один сюрприз. В наборе есть счастливые монеты, которые обязательно принесут удачу!

В коллекции 27 разных монет, среди которых 1 редкая — фирменная от "Пятёрочки", а ещё двух от партнёров: сервиса Х5 Пакет и бренд Rexona. А в каждой упаковке с редкой монетой находится специальный код, который надо зарегистрировать на сайте klad.5ka.ru для участия в розыгрыше ценных призов.

Как собрать монеты быстрее всех

Принять участие в акции проще простого: необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом "Пятёрочка Доставка". За каждые 600 рублей в чеке гость получит одну монетку.

А чтобы собрать полную коллекцию монет быстрее всех, можно приобретать товары партнёров акции или активировать подписку на сервис Х5 Пакет. И тогда вы получите дополнительную монету. Конечно, стать обладателем "сокровища" можно совсем просто, купив монету отдельно за 64 рубля. Но получить в подарок гораздо интереснее. "Пятерочка" позаботилась о том, чтобы веселые приключения с "сокровищами" продолжились и после завершения акции. В магазинах сети можно приобрести альбом с настольной картой-игрой и кошелёк для хранения монет.

А 55-й уровень слабо?

В мобильном приложении "Пятёрочка" уже есть онлайн-игра "Магазин сокровищ", в которой победителей ждут реальные призы. 55 уровней игры "три-в-ряд" с большим количеством бонусов и препятствий под силу пройти только настоящим профи. Победитель может выиграть 45 дней подписки онлайн-кинотеатра "Иви" или до 5 000 дополнительных баллов на карту "Х5 Клуба".

Покорившие 35 уровней примут участие в розыгрыше более 190 суперпризов: путешествия, смартфоны, планшеты, наушники и многое другое.

Главный секрет успеха прост: совершать покупки в "Пятёрочке" надо с картой "Х5 Клуба". За каждые 600₽ в чеке гость получит +1 виртуальную монету.

Челлендж в Likee

Совсем скоро, с 25 апреля, в соцсети Likee запускается новый челлендж с призами для активных участников. Нужно активировать маску пирата, повторить танец под трек "Пятёрочки", выложить видео с хештегом #МагазинСокровищ и победить!

"Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году такая акция стала абсолютным лидером по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверена, что "Магазин сокровищ" также понравится покупателям — и не только детям, но и их родителям. Эта увлекательная игра подарит ребёнку новое хобби и привьет интерес к нумизматике и поиску таинственных сокровищ", — комментирует Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка".

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте klad.5ka.ru.