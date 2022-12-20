Новогодний фудтрак "Пятёрочки" приятно удивит горожан

Заряд новогоднего настроения от торговой сети "Пятёрочка" подарит фудтрак. До 8 января 2023 года, он будет колесить по маршруту Самара–Энгельс-Саратов-Пенза-Ульяновск–Самара и дарить жителям тепло и радость.

Вы легко найдете его в городе по знакомой вывеске и звучащей музыке. А еще — по улыбкам горожан, которых угощают кофе или чаем. Приветливая команда фургона вручает каждому карту с подарком, под защитным слоем которой указан бонус — скидка на покупку в магазине "Пятёрочка" и сервисе онлайн-доставки, подписку "Пакет" и товары от партнёров.

Чтобы получить приятные подарки, надо выполнить одно из условий: разместить пост или сторис в своих социальных сетях с хештегом #ПятёрочкаСогревает или активировать карту лояльности в новом мобильном приложении "Пятёрочка". С помощью почты от "Пятёрочки" гости смогут бесплатно отправить открытку с поздравлениями в любой уголок страны. А маленькие гости могут получить приятный сувенир.

"В период новогодних праздников, когда каждый старается порадовать родных и близких, "Пятёрочка" вновь не осталась в стороне и решила поделиться теплом и сказочным настроением с жителями нескольких регионов России. Мы уверены, что менять мир к лучшему можно благодаря заботе об окружающих даже в таких простых вещах, как чашка горячего напитка, открытки и создание новогодней атмосферы. Нашего тепла и праздничного настроения хватит всем", — комментирует Эльвира Бекташева, менеджер по маркетинговым коммуникациям Территория "Юг" торговой сети "Пятёрочка".

Маршрут фудтрака в вашем городе можно отследить по ссылке.