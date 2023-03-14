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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Стильные итальянские кухонные ножи можно приобрести в "Пятерочке" всего за 99 рублей

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В торговой сети "Пятёрочка" стартовала новая акция для покупателей. Теперь любой желающий может собрать коллекцию стильных кухонных ножей итальянского бренда Pininfarina. При выполнении всех условий стоимость предметов начинается от 99 рублей. Об этом сообщает пресс-служба торговой сети.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

В коллекцию кухонных ножей Pininfarina входит 6 предметов для выполнения самых разных задач, которые могут возникнуть во время приготовления пищи: нарезки мяса, разделки рыбы, а также чистки овощей и фруктов. Для изготовления лезвий использовалась нержавеющая сталь высочайшего качества. Также стоит отметить, что подставка для набора кухонных ножей Pininfarina приобретается отдельно.

Поучаствовать в акции и получить возможность купить нужный нож со скидкой может любой желающий. Для этого нужно совершать покупки с картой лояльности и накапливать электронные наклейки — по одной за каждые 200 рублей в чеке. Накопив 40 наклеек, участник акции получает возможность приобрести нож со скидкой от 65%. А если накопить 80 наклеек, то скидка станет максимальной. Цены на итальянские кухонные ножи бренда Pininfarina в зависимости от типа в этом случае начинаются от 99 рублей. Для удобства покупателей баланс наклеек не только отображается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Пятёрочка", но и печатается прямо на чеке. Также существует возможность получить дополнительные наклейки за покупку товаров-партнёров акции, которые отмечены на полках специальными стопперами.

Для тех, кто не желает участвовать в акции и копить наклейки, но при этом хочет обзавестись стильным кухонным комплектом от Pininfarina Kitchen Design, есть возможность приобрести наборы за полную стоимость. Их цена варьируется от 1 699 до 2 999 рублей. Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно с 14 марта по 29 мая 2023 года. Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения — на сайте nozhi.5ka.ru.

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