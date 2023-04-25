Пятерочка разыграет тысячи призов для любителей загородного отдыха

В преддверии майских праздников торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию "Открываем дачный сезон". Каждый гость, совершивший до 29 мая 2023 года в магазине любую покупку на сумму от 450 рублей или приобретший товары партнера акции, может выиграть один из трех тысяч полезных призов, которые обязательно пригодятся вашей семье на даче, турбазе, в деревне у бабушки или в отпуске на море. Среди них наборы для пикника, сертификаты на 30 тысяч рублей на покупку велосипеда, бассейны, сертификаты в магазин строительства и ремонта, грили и наборы для барбекю, шампуры, мобильные кондиционеры, музыкальные колонки, мойки высокого давления, подвесные кресла-кокон.

Для того чтобы стать участником еженедельного розыгрыша, надо всего лишь зарегистрировать чек покупки на сайте actions.5ka.ru. На это потребуется всего несколько минут. Покупатель может зарегистрировать не более 10 чеков за покупки, совершенные в один день или не более трех чеков в 1 день из одного магазина. Узнать итоги розыгрыша можно на том же сайте по номеру своего телефона или в личном кабинете.

Шансы выиграть призы повышаются, если приобретать товары партнеров акции. Это, как правило, продукты ежедневного спроса: молоко, соки, корм для животных хорошо известных покупателям торговых марок. С полным их перечнем можно ознакомиться на сайте акции.

Пользователи сервиса "Пятерочка Доставка" так же могут стать участниками акции "Открываем дачный сезон". Но для них организаторы приготовили дополнительный бонус. Среди онлайн-покупателей еженедельно будет разыгрываться электросамокат.

Отдых, отпуск и шашлык лучше всего делить с друзьями. Помимо призов для загородного отдыха участники акции могут рассчитывать и на крупный денежный выигрыш. Для этого потребуется всего лишь зарегистрировать один чек на 450 рублей из Пятерочки и отправить своему близкому или знакомому ссылку на участие в акции. По итогам розыгрыша одна пара друзей получит по 100 000 рублей.

Все подробности акции: условия участия, порядок проведения розыгрыша и выдачи призов — можно узнать на сайте actions.5ka.ru.