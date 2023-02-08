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Пятёрочка поможет выразить чувства к близким приятными подарками

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" открывает подготовку ко всенародно любимым праздникам акцией "Выгодно-подарочный период". Более 3000 призов ждут гостей магазинов у дома, которые наверняка будут подбирать подарки своим любимым и близким людям ко Дню всех влюблённых, Дню защитников Отечества и 8 Марта. Счастливчикам вручат подарочные карты, цифровую и бытовую технику.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

Гости, совершившие покупку во всех магазинах "Пятёрочка" до 20 марта 2023 года на сумму от 450 рублей в одном чеке, могут рассчитывать на получение электронной открытки, нарисованной специально для этой сети в стиле популярной серии Love is. Те из них, кому удастся собрать коллекцию из 10 эксклюзивных открыток, смогут принять участие в розыгрыше Smart телевизора. Открытками с символами предстоящих праздников можно будет поделиться с друзьями через мессенджеры.

Шанс выиграть подарочные карты в магазины торговой сети номиналом 4 000 рублей есть у каждого гостя. Сертификаты в СПА, салон красоты или отдых в загородном отеле станут приятными подарками для самых любимых.

Принять участие в розыгрыше можно, зарегистрировав свой чек на сумму от 450 рублей на сайте actions.5ka.ru. Там же можно отслеживать статус розыгрыша в личном кабинете на сайте акции. А среди пользователей сервиса экспресс-доставки в рамках акции еженедельно будет разыгрываться смартфон.

В акции дополнительно предусмотрены также призы от партнёров. Так, при наличии в чеке от 450 рублей определённых товаров покупатели смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнёров, среди которых планшеты, умные часы, набор для укладки волос, а также сертификаты на покупки в магазинах цифровой и многое другое.

Также "Пятёрочка" даёт всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями смартфонов 14 поколения. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрировать и загрузить чек в личном кабинете на сайте акции. В результате розыгрыша одна пара друзей получит новые смартфоны — каждый по одному гаджету.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

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Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

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