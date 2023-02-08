Пятёрочка поможет выразить чувства к близким приятными подарками

Торговая сеть "Пятёрочка" открывает подготовку ко всенародно любимым праздникам акцией "Выгодно-подарочный период". Более 3000 призов ждут гостей магазинов у дома, которые наверняка будут подбирать подарки своим любимым и близким людям ко Дню всех влюблённых, Дню защитников Отечества и 8 Марта. Счастливчикам вручат подарочные карты, цифровую и бытовую технику.

Гости, совершившие покупку во всех магазинах "Пятёрочка" до 20 марта 2023 года на сумму от 450 рублей в одном чеке, могут рассчитывать на получение электронной открытки, нарисованной специально для этой сети в стиле популярной серии Love is. Те из них, кому удастся собрать коллекцию из 10 эксклюзивных открыток, смогут принять участие в розыгрыше Smart телевизора. Открытками с символами предстоящих праздников можно будет поделиться с друзьями через мессенджеры.

Шанс выиграть подарочные карты в магазины торговой сети номиналом 4 000 рублей есть у каждого гостя. Сертификаты в СПА, салон красоты или отдых в загородном отеле станут приятными подарками для самых любимых.

Принять участие в розыгрыше можно, зарегистрировав свой чек на сумму от 450 рублей на сайте actions.5ka.ru. Там же можно отслеживать статус розыгрыша в личном кабинете на сайте акции. А среди пользователей сервиса экспресс-доставки в рамках акции еженедельно будет разыгрываться смартфон.

В акции дополнительно предусмотрены также призы от партнёров. Так, при наличии в чеке от 450 рублей определённых товаров покупатели смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнёров, среди которых планшеты, умные часы, набор для укладки волос, а также сертификаты на покупки в магазинах цифровой и многое другое.

Также "Пятёрочка" даёт всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями смартфонов 14 поколения. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрировать и загрузить чек в личном кабинете на сайте акции. В результате розыгрыша одна пара друзей получит новые смартфоны — каждый по одному гаджету.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.