X5 Group обсудила с партнерами форматы взаимодействия

Первая федеральная конференция X5 Group для партнеров в сфере малого бизнеса собрала более 500 поставщиков торговых сетей, представителей органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества в Санкт-Петербурге.

Среди спикеров пленарной сессии конференции были первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, председатель комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, гендиректор Корпорации "МСП" Александр Исаевич, президент X5 Group Екатерина Лобачева.

Актуальность большой деловой встречи трудно переоценить — в прошлом году партнерами продуктовой розничной компании X5 Group стали более 1 170 российских поставщиков. Этому в немалой степени способствовало открытие 19 "Фермерских островков" в формате shop-in-shop (магазин в магазине) в торговой сети "Пятерочка" и один в "Перекрестке", а также предоставление доступа к аналитике Dialog X5.Insights для отслеживания динамики основных метрик по категориям, в которых работает поставщик.

В тройку лидеров по количеству влившихся новичков вошел Приволжский федеральный округ, пополнивший ряды поставщиков более, чем на 150 компаний, среди которых индивидуальные предприниматели, а также малые и микропредприятия. Возглавила список регионов ПФО Самарская область, где зарегистрировано 26 поставщиков.

Сегодня по всей стране у X5 Group насчитывается уже 5 200 поставщиков, а это значит, что наше, российское, прочно занимает места на полках супермаркетов. Доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 в 2022 году составила около 70%, а доля микропредприятий (численность персонала до 15 человек и годовая выручка до 120 млн руб.) и малых предприятий (до 100 человек, до 800 млн руб. — соответственно) — 56%.

Сделав акцент на форматах работы малого бизнеса с крупными ритейлерами, X5 в качестве примера эффективного сотрудничества рассказала о пилотном проекте региональных агро-логистических операторов продукции сельхозпроизводителей, который реализуется в Липецкой области. Более 250 магазинов "Пятерочка" по этой модели сегодня обеспечивается фруктами и овощами местных фермеров.

По мнению экспертов, хорошо себя зарекомендовало сотрудничество производителей фруктов, овощей и выпечки через агроконтракты, по которым торговая сеть фактически субсидирует будущий урожай сельхозпредприятия. Потребности сибирских магазинов в овощах по этой модели сейчас полностью закрыты местными поставщиками. Высокая вариативность форматов касается, в том числе хранения закупленной продукции, а также вариантов ее отгрузки и приемки.

Большое внимание на форуме уделялось обсуждению вопросов мер государственной поддержки предпринимателей, юридическим аспектам партнерства малого бизнеса и ритейла, инструментам финансирования. В ходе торгово-закупочной сессии поставщики ознакомились с условиями работы и потребностями торговых сетей X5. 77 производителей из 36 регионов страны представили свою продукцию в зоне дегустации.

Отмечая актуальность вопроса реализации продукции фермерских хозяйств, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин связал эффективную работу малых форм хозяйствования с формированием конкурентной среды в агропромышленном комплексе, развитием сельскохозяйственного производства, обеспечением занятости и повышением доходов населения в сельской местности.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, оценивая доступный прежде импорт продовольствия как слабые точки, которыми манипулируют недружественные страны для дестабилизации нашей экономики, сказал: "Мы не можем позволить себе дальнейшее финансирование иностранных компаний. Товарами повседневного спроса в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров мы должны обеспечивать себя сами. Считаем, что нужно подключать протекционистские меры и придерживаться жесткой политики, направленной на постепенное замещение импорта и импортных составляющих в потребительских товарах. Мы сейчас работаем над соответствующей инициативой. Необходимо ввести обязанность для ритейла иметь отечественный товар на полках в определенном количестве".

По мнению Виктора Евтухова, инициативы торговли с сельхозтоваропроизводителями вместе с программами развития оптовых рынков и малоформатной торговли станут мощным драйвером развития каналов сбыта для фермеров и небольших производителей. Сбыт поднимет развитие хозяйств на новый уровень благодаря инвестициям, конкуренции, росту качества продукции.

Меры по упрощению доступа сельхозпроизводителей на розничные рынки продовольственных товаров на принципах саморегулирования оценил руководитель ФАС России Максим Шаскольский: "Компания X5 в числе первых откликнулась на предложение ФАС России проявить ответственное поведение и добровольно ограничить наценки на отдельные позиции социально значимых продовольственных товаров для обеспечения их ценовой доступности для потребителя". Такое саморегулирование в отрасли, считает спикер, помогает оффлайн-ретейлу продолжать конкурировать с онлайн-платформами.

Генеральный директор Корпорации "МСП" Александр Исаевич рассказал, на какую поддержку могут рассчитывать производители: "При помощи "зонтичных" поручительств бизнес привлекает дополнительное кредитование на развитие в случае, если залогового обеспечения недостаточно. Найти спрос со стороны крупных ритейлеров и переработчиков они могут на Цифровой платформе МСП.РФ. Для этого работает специальный сервис "Производственная кооперация и сбыт", с помощью которого можно направить коммерческое предложение в торговую сеть".

Президент X5 Group Екатерина Лобачева отметила, что работе с малым бизнесом компания уделяет большое внимание: "Сегодня более половины наших поставщиков — это малый бизнес. В прошлом году мы усилили работу с локальными поставщиками через взаимодействие с администрациями регионов, местные торгово-закупочные сессии и открытие "Фермерских островков". Мы продолжим совершенствовать нашу работу с малыми компаниями и будем предлагать новые форматы партнерства и проекты".

Участникам конференции продемонстрировали всю цепочку движения товаров от поставщика до полки магазина.