Наталья Фатьянова: "За хорошим ассортиментом и приятными ценами к нам едут со всей Самары"

Два года назад в Самаре на Заводском шоссе открылся многофункциональный центр торговли "Купино" — проект, аналогов которому нет в городе. О том, как удается сохранять минимальные цены на широкий ассортимент отечественный и зарубежных товаров, наращивая товарооборот — интервью с директором центра Натальей Фатьяновой.

- Изначально "Купино" позиционировался как дискаунтер. Что сегодня представляет из себя центр?

- Наш ОРЦ — не чистый дискаунтер. Это оптово-розничный центр по реализации продуктов питания главным образом мелким оптом напрямую представителям В2В- и В2С-сектора. Сейчас около 200 поставщиков и производителей задействованы в формировании ассортимента из более чем 6500 наименований продовольственных и непродовольственных товаров на площади 1700 м². Главный критерий при отборе поставщиков — качество, цены и лидерские позиции на рынке. Мы подобрали интересный пул партнеров, каждый из которых закрывает свой сегмент. Работают десять торговых зон — сыромолочная продукция, охлажденное и замороженное мясо, речная и морская рыба, бакалея, фрукты и овощи, консервация, замороженная продукция, отдел элитных сыров и алкоголя, хлеб и выпечка, товары для домашних животных. Сейчас в ряде категорий наш ассортимент максимально широкий, при этом цены, например, в сыро-молочной категории, японской кухни, замороженных морепродуктах одни из самых низких в Поволжье.

- А каковы перспективы такого формата торговли как дискаунтер в России и мире?

- Пандемия и падение доходов населения подстегнули развитие жестких дискаунтеров во всем мире. Ведущие российские ритейлеры активно открывают магазины в этом формате. Эксперты полагают, что за 5–7 лет их доля в нашей стране вырастет до 13-15%. Повсеместно появляются и дарксторы — специализированные склады, с которых доставляются товары, заказанные в интернет-магазинах.

- Основные клиенты "Купино" — оптовики или розничные покупатели?

- Заводское шоссе — промзона, и поэтому мы ожидали, что основными клиентами будут представители бизнеса, оптовики. Но сейчас розничный клиент преобладает: людям нравится покупать товар от одной штуки по оптовой цене. А мы сознательно не устанавливаем разные ценовые ряды, не навязываем покупателю лишнее количество товаров ради получения скидки. Трафик планомерно растет: за хорошим ассортиментом и приятными ценами к нам едут со всей Самары. Увеличение числа лояльных покупателей привело к росту товарооборота на 35%. Ежедневно хожу в торговый зал, общаюсь с покупателями и понимаю: в нашем случае лучшей рекламой оказалось "сарафанное радио". Приехав раз, многие становятся постоянными клиентами.

- Чем интересно "Купино" предпринимателям?

- Представителям заведений общественного питания и небольших магазинов нравится наш ассортимент сыромолочной продукции, реализуемой напрямую от производителей — без посредников и дополнительных логистических затрат. Это и хорошо известные местные продукты, например, "Пестравки", и федеральные бренды. Мы по всем товарам работаем напрямую с производителями. Сознательно не вкладываем огромных денег в маркетинг, тем самым не закладывая эти расходы в стоимость товара. Еще одно преимущество — удобный для покупателей график работы: с 6:30 до 22:00. Понимаем, что у оптовиков и розничных клиентов различные потребности, и пытаемся выстраивать работу так, чтобы всем было удобно. Для отгрузок оптовикам используем отдельные зоны с доклевеллерами, на которые удобно заезжать на любом транспорте. По их заказам набираем и отгружаем товар день в день по наличному и безналичному расчету. С каждым клиентом-оптовиком работает специально выделенный менеджер.

- Планировалось, что "Купино" станет центром оптово-розничной торговли региона и даже части Поволжья. Удалось этого достичь?

- Это было достаточно амбициозное намерение для центра, открывшегося в дни пандемии. Тем не менее в целом мы смогли сформировать пул клиентов, которые едут к нам из Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей и даже из Казахстана.

- С первых дней одной из сильных сторон "Купино" было наличие эксклюзивных продуктов питания из-за границы. Сейчас ассортимент зарубежных товаров поменялся?

- Отдел "Заморские товары" — был и, надеюсь, останется тем, что привлекает в наш торговый центр самых искушенных покупателей. А сокращение числа импортеров-поставщиков — общая проблема всех отечественных магазинов сейчас. Это не критично. Уходят одни, приходят другие. Постоянно привлекаем новых поставщиков, в том числе и из-за рубежа. По-прежнему продаем импортные сыры и мясные деликатесы, алкоголь. В Самаре только у нас можно приобрести некоторые завезенные по прямым контрактам и не попавшие под ограничительные меры сыры из Аргентины, Чили, Египта, Швейцарии, лосось из Чили, креветки из Эквадора и Индии и многое другое. И если ассортимент заморских товаров вынужденно изменился, то число качественных товаров российского происхождения, причем со всей страны, растет. С удовольствием работаем и с локальными местным компаниями, в числе которых с недавнего времени, например, тольяттинская кондитерская фабрика "СлаСти".

- Есть ли в "Купино" программы лояльности?

- В привычном смысле программ лояльности — будь то бонусные карты, промокоды или системы накопления баллов — у нас нет. Все эти маркетинговые уловки зашиваются в конечном итоге в стоимость товара, и конечному потребителю приходится за это платить. А мы стараемся быть максимально честными со своими клиентами, вне зависимости от того, оптовики это или розничные покупатели. Сразу даем оптимальные цены, очищенные от искусственных промо. При этом постоянно работаем с поставщиками для получения низких цен. Для клиентов периодически устраиваем тематические фестивали. Так, многим запомнился, Фестиваль сыров, который дважды проводили: тогда производители сыров из разных регионов сделали хорошие предложения по ассортименту и ценам.

- Удалось организовать доставку продуктов из "Купино"?

- Без доставки сейчас не работает ни один крупный продовольственный магазин. На территории "Купино" расположен офис интернет-магазина "Домашкино", на сайте которого можно заказать все товары с полок нашего ОРЦ, кроме алкогольной и табачной продукции. Доставка организована по Самаре и области с 10.00 до 22.00. Не могу не сказать несколько слов о нашем партнере: это самарский проект, запущенный в дни пандемии два с половиной года назад. Их приоритет в работе такой же, как у нас — цены от производителей и широкий ассортимент. Лично мне импонируют их экологические проекты по сбору вторсырья от населения через курьеров "Домашкино".

- В "Купино" работает фудкорт "Wilkins". Каковы перспективы развития этого проекта?

- Хочется верить, что это уже не просто фудкорт с хорошей кухней в районе, где нет раскрученных кафе. С удовольствием вижу, что это место охотно посещают студенты СамГУПС, сотрудники местных офисов. В обед там аншлаг. Завсегдатаи по пятницам приходят поесть удивительно вкусную неаполитанскую пиццу. С этого года блюда от "Wilkins" можно заказать через приложение "Яндекс-Еда" или сайт "Купино": порой заказов столько, что ребятам на кухне приходится непросто. Мы надеемся в скором времени расширить зону фудкорта, сделать ее уютнее. Пусть и на Заводском шоссе будут места, где можно посидеть с друзьями в приятной обстановке за чашкой кофе с венскими вафлями.

- Каковы планы ОРЦ на 2023 год?

- Планов много — идти только вперед, развивать отечественных производителей, тем более что сейчас много предложений о сотрудничестве с Урала, из Сибири. Это радует: мы не только можем заменить товары, ушедшие с рынка, но и находим в России альтернативы качественнее и дешевле. Рассчитываем в следующем году серьезно увеличить долю интернет-продаж как для розничных покупателей, так и для оптовиков.