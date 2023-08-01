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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Пятерочка" продолжает акцию "Доставка за рубль"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Акция "Доставка за рубль" стала одним из действенных способов повышения лояльности покупателей сети "Пятерочка". Акция распространяется на все заказы на сумму от 499 рублей и действует с 15 июня до 4 сентября. Со времени начала акции сервисом воспользовались более 3 млн покупателей, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

Торговая сеть "Пятерочка" продолжает работу над развитием собственного сервиса доставки. С начала 2023 года он охватил еще 330 населенных пунктов России - от небольших поселков до крупных городов.

В ходе расширения сервиса были изучены особенности спроса в больших и малых населенных пунктах. Выяснилось, что в крупных городах (с численностью населения от 1 млн чел.) в список самых продаваемых товаров вошли сахар, овощи (картофель, лук, морковь, капуста, томаты), молоко, хлеб, бананы.

Также жители миллионников регулярно заказывают товары собственной торговой марки "Красная цена": яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу и т.д.

В небольших городах и поселках (население до 100 тыс. чел.) наибольшим спросом пользуются совсем другие категории товаров: напитки, корм для кошек, детские смеси, чипсы, замороженные полуфабрикаты и колбасные изделия.

"Доставка продуктов на дом - это ключевой элемент комфорта, - отмечает Денис Нуждин, руководитель маркетинга "Пятерочка Доставка". - Основными драйверами данного рынка служат экономия, скорость и доступность, в том числе и в отдаленных регионах. Нам крайне важно не только улучшать сервис и качество продукции, но и ежедневно предлагать потребителям экономию их времени и денег".

Гид потребителя

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