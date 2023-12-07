"Ёлка желаний": самарские магазины примут участие в благотворительном проекте

Новый год — это прекрасное время, когда должны сбываться самые заветные желания. С 27 ноября по 20 декабря в 25 городах России пройдет традиционная благотворительная акция — "Ёлка желаний". В рамках проекта гостям магазинов предлагают осуществить самые заветные желания более 2600 детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации или имеют особенности здоровья.

Организаторами выступили торговая сеть магазинов "Пятёрочка" и банк еды "Русь" — теперь каждый житель Самарской области может стать Дедом Морозом и подарить веру в чудеса, воплотив в жизнь детские мечты, подарив им подарки к Новому году.

Первая "Ёлка желаний" прошла в 2019 году в "Пятёрочках" Екатеринбурга. Уже в 2022 к проекту подключились магазины из Краснодара, Липецка, Самары, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, Кемерово, Барнаула и Тюмени. В этом году "Ёлка желаний" проводится в 25 городах России.

В 440 магазинах "Пятёрочка" будут установлены новогодние ели, украшенные открытками, каждая из которых является письмом Деду Морозу с самыми заветными желаниями детей. Гости магазина могут выбрать одну или несколько открыток на ёлке и приобрести указанный подарок, это могут быть детские игрушки, наборы для творчества, сладкие новогодние наборы и другие пожелания. Купленные подарки необходимо передать сотрудникам магазина "Пятёрочка", участвующих в акции. Если у гостей нет возможности приобрести подарок и принести его в магазин, то можно сделать пожертвование на сайте акции: foodbankrus.ru/donate-elka/.

Полученные подарки волонтеры "Руси" заберут из магазинов и организуют новогоднее мероприятие для детей в отделениях фонда, где Дед Мороз и Снегурочка вручат их ребятам.

"Дарить детям искренние эмоции, веру в чудеса и исполнение желаний под Новый год — большая радость и одновременно ответственность для нас. Мы рады, что четвертый год подряд проводим проект "Елка желаний", который вызывает большой отклик у посетителей наших магазинов. Верим, что и в этот раз вместе с гостями "Пятёрочки" мы сможем воплотить в жизнь все заветные мечты ребят", — комментирует руководитель по устойчивому развитию торговой сети "Пятёрочка" Алина Юхневич.

"Подобные акции помогают не только оказать дополнительную поддержку нуждающимся семьям в кризисной ситуации, но и действительно меняют жизнь людей к лучшему. Даже небольшой продуктовый набор позволяет направить часть семейного бюджета на другие нужды. Например, записать ребенка в кружок или подарить ему подарок, сотворив маленькое предновогоднее чудо", — Юлиа Назарова, общественный деятель, сооснователь и президент банка еды "Русь".

Благотворительный проект "Ёлка желаний" продлится до 20 декабря в магазинах "Пятёрочка": в Санкт-Петербурге, Архангельске, Пскове, Владимире, Рязани, Туле, Челябинске, Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Воронеже, Ельце, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Самаре, Таганроге, Новосибирске, Омске, Барнауле, Тюмени и Кемерово.