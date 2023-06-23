ЗОЖ-продукты занимают на столах россиян все больше места

"Пятёрочка" составила рейтинг топ-7 ЗОЖ-регионов.

Разумно поддерживать свое здоровье, заниматься спортом и правильно питаться стало нормой для многих. Как показывают исследования, положительно относятся к здоровому питанию 79% россиян, а в той или иной степени следуют его принципам 68%. Аналитики сервиса "Пятёрочка Доставка" выяснили, в каких городах и регионах выросли расходы россиян на ЗОЖ-продукты и что пользовалось большей популярностью. В корзину полезных продуктов попали растительное молоко, цикорий, протеиновые батончики, полезные сладости, гречка, рис, фрукты, овощи, ягоды, кисломолочные продукты, куриная грудка и грудка индейки.

В топ регионов, где жители больше всего предпочитают полезные продукты, попали Татарстан, Свердловская, Воронежская, Ростовская и Нижегородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Среди нестоличных регионов по количеству заказанной продукции с солидным отрывом лидирует Татарстан, жители которого купили более 140 тонн ЗОЖ-продуктов. Это примерно вдвое больше, чем в Свердловской (70 тонн) и Воронежской (65 тонн) областях, в 2,5 раза больше, чем в Ростовской области (55 тонн), и в 2,7 раза больше, чем в Нижегородской (52 тонны). Средние еженедельные расходы жителей перечисленных регионов на полезные продукты в Татарстане чуть больше 4 млн рублей, в Свердловской и Воронежской областях — 2-2,5 млн, в Ростовской и Нижегородской областях — в районе 1,6-1,7 млн.

Абсолютное же лидерство по общему потреблению продуктов для здорового питания досталось Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу. В столице клиенты сервиса "Пятёрочка Доставка" заказали более 720 тонн продуктов для ПП-меню. Это в полтора раза больше, чем в Подмосковье (почти 490 тонн) и в два раза больше, чем Санкт-Петербурге (340 тонн). Средние суммы, которые еженедельно тратят "заказчики" в этих регионах на здоровое питание, соотносятся примерно так же: москвичи делали заказов на 25 млн рублей в неделю, жители Московской области — на 16 млн, жители северной столицы — на 10 млн.

От региона к региону тройки наиболее популярных продуктов различаются. В масштабах России по количеству лидируют бананы (их доставили почти 170 тонн), белокочанная капуста (130 тонн) и огурцы (почти 85 тонн).

Из бакалеи чаще всего заказывали различные виды риса и гречки, причём на рис спрос был на 13% выше, чем на гречку.

Любят сторонники ЗОЖа и сладкое: батончики, печенье, фрукты и ягоды. В топе самых популярных сладостей оказались протеиновое печенье "Шоколадный брауни" (его заказали 300 кг), батончики-мюсли со вкусом клубники (124 кг) и батончики "Тирамису" (123 кг). Из фруктов, кроме уже упоминавшихся бананов, больше всего заказывали апельсины (около 60 тонн) и яблоки (более 50 тонн). Самыми популярными ягодами у клиентов сервиса "Пятёрочка Доставка" по итогам мая стали клубника (почти 4,5 тонны) и голубика (2,7 тонны).

Кисломолочные продукты также являются обязательной составляющей здорового питания. Чаще всего в этой категории заказывали кефир (150 тонн), сметану (более 100 тонн), творог (около 70 тонн), ряженку (более 40 тонн) и национальные молочные продукты — тан, айран, каймак и другие (12 тонн). Самыми популярными кисломолочными продуктами стали кефир 2,5% 930 г (около 20 тыс. шт.), кефир 3,2% 930 г (14 тыс. шт.) и сметана 15% 300 г (13 тыс. шт.).

Полезные напитки также пользуются спросом у сторонников здорового питания Среди них наиболее популярными оказались классический овсяный напиток 3,2% 1 л (среднемесячный объем заказов — 14 тыс. штук), цикорий растворимый 85 г (более 5000 шт. в месяц), шоколадный овсяный напиток 3,2% 1 л (около 5000 шт./мес.), классический овсяный напиток 1,5% 1 л (более 4300 шт./мес.) и цикорий черничный растворимый 85 г (более 4000 шт./мес.).

"Вопреки стереотипам, ПП-меню — это не роскошь, доступная ограниченному числу людей. Питаться правильно сегодня может позволить себе абсолютно каждый. Ведь ЗОЖ-продукты — это в первую очередь привычные нам крупы, фрукты, овощи, то есть все то, что мы привыкли видеть на полках, — отмечает Денис Нуждин, руководитель маркетинга сервиса "Пятёрочка Доставка". — Мы видим, что полезные продукты и напитки пользуются спросом у наших покупателей и заказчиков, и рады предложить им широкий ассортимент".