16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
К Новому году торговая сеть "Пятёрочка" дарит подарки "Елка желаний" от торговой сети "Пятерочка" дарит детям подарки 3000 призов за покупки получат гости "Пятёрочки" до конца ноября Самарская торговая компания увеличила отгрузку в торговые сети благодаря бережливому производству Торговая сеть "Пятерочка" поддержала масштабное спортивное мероприятие VOLGAMAN

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

К Новому году торговая сеть "Пятёрочка" дарит подарки

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговая сеть разыграет порядка 5 тыс. призов. Слоган акции — "У нас подарки и призы — подарим их от всей души!" Покупатели смогут получить цифровую и бытовую технику. В акции задействованы все магазины "Пятерочки".

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

В срок до 15 января 2023 года за каждые 600 рублей в одном чеке покупателям на кассе будут выдавать скретч-карту. Под защитным слоем карты напечатан промокод. Он означает скидку на покупку в магазине или при онлайн-доставке, а также подарки от партнеров или подписку на сервис "Пакет".

У покупателей также есть возможность выиграть ценные призы, в число которых входят гаджеты и бытовая техника. Гости магазинов получат шанс обзавестись смартфоном, смарт-часами, пылесосом, мясорубкой. Всего в призовом фонде акции — свыше 20 наименований ценных подарков. Они будут разыгрываться ежедневно.

Гости магазинов также имеют шанс участвовать в еженедельных розыгрышах за покупки товаров-партнеров акции или в доставке.

Как принять участие в акции? Сделать покупку в сети магазинов на сумму не менее 600 рублей и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru. За розыгрышем призов можно следить в личном кабинете на сайте акции.

"Новый год — это время приятной суеты, поздравлений и подарков. В рамках акции мы решили отблагодарить наших любимых покупателей. Теперь у каждого из вас появился шанс стать счастливым обладателем бытовой и цифровой техники, получить скидку на покупки в наших магазинах по всей стране и множество других ценных призов. Мы хотим, чтобы подготовка к праздничному застолью для вас стала еще более увлекательной, а покупки — выгодными. Миллионы гостей смогут приобрести свежие вкусные продукты по низким ценам, получат отличное настроение и новогодние подарки", — уверена руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка" Надежда Сидорова.

Подробности акции, а также условия участия, порядок розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1