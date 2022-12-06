К Новому году торговая сеть "Пятёрочка" дарит подарки

Торговая сеть разыграет порядка 5 тыс. призов. Слоган акции — "У нас подарки и призы — подарим их от всей души!" Покупатели смогут получить цифровую и бытовую технику. В акции задействованы все магазины "Пятерочки".

В срок до 15 января 2023 года за каждые 600 рублей в одном чеке покупателям на кассе будут выдавать скретч-карту. Под защитным слоем карты напечатан промокод. Он означает скидку на покупку в магазине или при онлайн-доставке, а также подарки от партнеров или подписку на сервис "Пакет".

У покупателей также есть возможность выиграть ценные призы, в число которых входят гаджеты и бытовая техника. Гости магазинов получат шанс обзавестись смартфоном, смарт-часами, пылесосом, мясорубкой. Всего в призовом фонде акции — свыше 20 наименований ценных подарков. Они будут разыгрываться ежедневно.

Гости магазинов также имеют шанс участвовать в еженедельных розыгрышах за покупки товаров-партнеров акции или в доставке.

Как принять участие в акции? Сделать покупку в сети магазинов на сумму не менее 600 рублей и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru. За розыгрышем призов можно следить в личном кабинете на сайте акции.

"Новый год — это время приятной суеты, поздравлений и подарков. В рамках акции мы решили отблагодарить наших любимых покупателей. Теперь у каждого из вас появился шанс стать счастливым обладателем бытовой и цифровой техники, получить скидку на покупки в наших магазинах по всей стране и множество других ценных призов. Мы хотим, чтобы подготовка к праздничному застолью для вас стала еще более увлекательной, а покупки — выгодными. Миллионы гостей смогут приобрести свежие вкусные продукты по низким ценам, получат отличное настроение и новогодние подарки", — уверена руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка" Надежда Сидорова.

Подробности акции, а также условия участия, порядок розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.