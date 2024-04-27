ХК "Лада" подписал контракт с защитником Максимом Власовым

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на один сезон с 19-летним защитником Максимом Власовым.

Систему тольяттинского клуба Власов пополнил в декабре 2023 года в результате обмена с нижегородским "Торпедо" — в оставшейся части сезона 2023/2024 он успел провести 21 матч за молодежную команду "Ладья" и заработать 5 (3+2) баллов за результативность при показателе полезности "+1".