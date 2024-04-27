"Китайцы" в лидерах: в Авито Авто представили тенденции самарского авторынка

25 апреля в Нижнем Новгороде прошла первая в этом году региональная дилерская конференция Авито Авто "Высшая Передача". На мероприятии эксперты платформы и представители автобизнеса обсудили ключевые изменения рынка, направления его развития и основные драйверы потребительского поведения.

"Покупатели все чаще предпочитают использовать онлайн-платформы для покупки и продажи автомобилей, — говорит Владислав Иванов, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Авито Авто. — Они ждут прозрачное и бесшовное взаимодействие. Поэтому мы стремимся эффективно и безопасно соединять покупателя и продавца, предлагая инструменты и продукты для качественного сервиса".

Эксперты Авито Авто представили проанализировали спрос и предложение на новые автомобили и машины с пробегом в Самаре в I квартале 2024 года.

Тренды рынка новых автомобилей в Самаре:

• Предложение по новым авто в регионе год к году выросло на 44,2%. Топ-3 моделей по предложению — Haval Jolion, LADA Vesta и LADA Granta.

• За год число китайских марок в предложении выросло на 161,4%. Их доля на рынке составляет 78% от всего предложения.

• Спрос год к году вырос на 14,1%. Китайские марки обогнали ВАЗ по доле в спросе: 42,5% и 34,7% соответственно. При этом спрос на китайские авто быстро растет — на 85,9% за год.

• Топ-3 марок по доле полностью российский: LADA Granta (10,6% от всего спроса), LADA Vesta (8,6%) и LADA Niva Legend (7,1%).

Тренды рынка автомобилей с пробегом в Самаре:

• Предложение в этом сегменте в Самаре выросло на 8,8% за год. Лидером по предложению среди марок также является ВАЗ (LADA): на ее долю пришлось 27,5% от всего рынка. Также в топ-3 вошли Kia (7,7%) и Hyundai (6,5%).

• Среди моделей топ-3 по предложению полностью состоит из представителей отечественного автопрома: LADA Granta, LADA Priora и LADA Kalina.

• Лидерами по динамике предложения год к году стали китайские бренды: они продемонстрировали рост на 111,3%. В результате их доля в предложении достигла 5,9%.

• В топ-3 по спросу вошли LADA Priora (7,1%), LADA Granta (4,6%), и LADA Kalina (4%). Всего LADA получила 7 из 10 строчек в рейтинге.