Сотрудники "Самаранефтегаз" доказали высокое профмастерство на областном конкурсе

Самарские нефтедобытчики в очередной раз показали высокий уровень профессионального мастерства, заняв первые места в трех номинациях на областном Трудовом конкурсе. На этот раз победителями стали лучший лаборант химического анализа Любовь Кузьмина, лучший слесарь по ремонту технологических установок Рафаэль Абдуллов, лучший оператор по добыче Александр Зорин.

Любовь Кузьмина, признанная "Профессионалом года" в специальности "лаборант химического анализа", влилась в коллектив "Самаранефтегаза" в 1999 году. Сегодня она трудится в испытательной химико-аналитической лаборатории №7 лаборантом высшего, шестого разряда. Со своими коллегами анализирует главный продукт предприятия - нефть (и воду).

За почти четверть века она детально изучила все методы анализа, занимала третье место в конкурсе "Лучший по профессии", но продолжает совершенствоваться - в прошлом году прошла профессиональную переподготовку в СамГТУ. Любовь состоялась не только как профессионал, но и как мама - воспитала дочь. Женщина любит свою работу, а в свободное время обожает готовить.

"В нашей области прогресс не стоит на месте - на смену старым приходят новые технологии, оборудование, - рассказала Любовь Кузьмина. - Соображать и перестраиваться приходится быстро, особенно в последние годы".

Рафаэль Абдуллов пришел на предприятие в 2005 году. Задача у него "простая": чтобы все оборудование установки подготовки нефти "Красноярская" работало как часы. Он несет ответственность за исправность аппаратов, насосов и всей запорной арматуры.

Ремонт и замена аварийных трубопроводов, качественное обслуживание насосов, повышающее их надежность, - важная работа, напрямую влияющая на общий результат.

По итогам прошлого года цех по подготовке и перекачке нефти №4 сдал в систему магистральной транспортировки почти 850 тысяч тонн черного золота самого высокого качества.

Александр Зорин признан "Профессионалом года" среди операторов по добыче нефти и газа. Он пришел в "Самаранефтегаз" в 1991 году и более чем за 30 лет научился чувствовать недра: знание особенностей месторождений, физико-химических свойств нефти, технологического режима эксплуатационных скважин позволяют нефтянику всегда принимать грамотные технические решения. Оборудование знает любое: от "динозавров"-качалок до новейших электроцентробежных насосов, поэтому для молодежи он - опытный наставник.

"На производстве ребят нужно обучать с азов - начиная с простейшего оборудования типа монометра и заканчивая тонкостями нашей работы, - говорит нефтяник. - В двух словах не научишь - чтобы новичок стал дельным оператором, даже целого года мало".

Авторитет нефтяника в ЦДНГ №2 красноречиво подтверждает факт: в 2011 году коллектив доверил Александру Зорину представлять свои интересы, избрав его председателем цехового профсоюзного комитета.