Двоих приставов из Тольятти заподозрили во взяточничестве

В Тольятти отправили под стражу двух судебных приставов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Сотрудников ФССП заподозрили в получении взятки. По версии следствия, с сентября 2022 г. по февраль 2023 г. приставы получили не менее 150 тыс. рублей. Деньги предназначались, в том числе за необоснованное и незаконное снятие ареста со счетов должников.