Двоих приставов из Тольятти заподозрили во взяточничестве

В Тольятти отправили под стражу двух судебных приставов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Сотрудников ФССП заподозрили в получении взятки. По версии следствия, с сентября 2022 г. по февраль 2023 г. приставы получили не менее 150 тыс. рублей. Деньги предназначались, в том числе за необоснованное и незаконное снятие ареста со счетов должников.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎