В Самаре суд вынес приговор по делу о реабилитации нацизма

Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма"). Судили по этой статье двух местных жителей.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин осквернили памятник участникам СВО и всем защитникам Отечества в пос. Волжский Красноярского района. Мужчины выкрикивали "бандеровские кричалки", танцевали, оголяли ягодицы и прочее. В комментариях в соцсетях было много возмущения оскорбительными действиями этой парочки.
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области оперативно вычислили мужчин с видео. Ими оказались товарищи по фамилиям Врагов и Абдыканов. После предъявления видео мужчины признали вину. Далее полицейские передали материалы в Следственный комитет, а там возбудили уголовное дело.
Судебное разбирательство закончилось. По данным Волга Ньюс, Врагова приговорили к году и девяти месяцам лишения свободы, а Абдыканова - к полутора годам. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!