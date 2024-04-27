В Самаре суд вынес приговор по делу о реабилитации нацизма

Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма"). Судили по этой статье двух местных жителей.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин осквернили памятник участникам СВО и всем защитникам Отечества в пос. Волжский Красноярского района. Мужчины выкрикивали "бандеровские кричалки", танцевали, оголяли ягодицы и прочее. В комментариях в соцсетях было много возмущения оскорбительными действиями этой парочки.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области оперативно вычислили мужчин с видео. Ими оказались товарищи по фамилиям Врагов и Абдыканов. После предъявления видео мужчины признали вину. Далее полицейские передали материалы в Следственный комитет, а там возбудили уголовное дело.

Судебное разбирательство закончилось. По данным Волга Ньюс, Врагова приговорили к году и девяти месяцам лишения свободы, а Абдыканова - к полутора годам. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.