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В Самаре начали рассматривать дело о реабилитации нацизма

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд начал рассматривать уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма") из-за возмутительной истории в Самарской области. Информацию о процессе уже разместили на сайте суда, а также подтвердили источники "Волга Ньюс".

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин осквернили памятник участникам СВО и всем защитникам Отечества в пос. Волжский Красноярского района. Мужчины выкрикивали "бандеровские кричалки", танцевали, оголяли ягодицы и прочее. В комментариях в соцсетях было много возмущения оскорбительными действиями этой парочки.

Сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области оперативно вычислили мужчин с видео. После предъявления видео мужчины признали вину. Сообщалось, что у них есть родственники с Украины. Далее полицейские передали материалы в Следственный комитет, там возбудили уголовное дело.

Сейчас материалы начала рассматривать судья Евгения Леонтьева. Нарушителям грозит лишение свободы или крупный штраф.

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