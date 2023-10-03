В отношении осквернителей памятника героям СВО возбудили дело о реабилитации нацизма

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма") из-за возмутительной истории в Самарской области. Информацию журналисту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин осквернили памятник участникам СВО и всем защитникам Отечества в пос. Волжский Красноярского района. Мужчины выкрикивали "бандеровские кричалки", танцевали, оголяли ягодицы и прочее. В комментариях в соцсетях было много возмущения оскорбительными действиями этой парочки.
Сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области оперативно вычислили мужчин с видео. Выяснилось, что у тех есть близкие родственники с территории Украины - у одного уроженка Украины мать, у второго - тесть. После предъявления видео мужчины признали вину.
Нарушителям грозит лишение свободы или крупный штраф. Идут следственные действия.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".