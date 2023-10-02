Под Самарой задержали мужчин с украинскими корнями за осквернение памятника участникам СВО

Возмутительная история произошла в пос. Волжский Красноярского района Самарской области.

Видео происходящего появилось в соцсетях: двое мужчин танцевали, что-то кричали, а затем оголили ягодицы и испражнились на памятник участникам СВО и всем защитникам Отечества. Позже запечатленные на видео рассказали, что выкрикивали бандеровские кричалки.

Сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области быстро нашли нарушителей. Материалы передали в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

"У мужчин украинские связи - у одного уроженка Украины мать, у второго - тесть", - рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Представители Следственного комитета и прокуратуры в Красноярском районе должны определиться с квалификацией действий мужчин.