Под Самарой задержали мужчин с украинскими корнями за осквернение памятника участникам СВО

Возмутительная история произошла в пос. Волжский Красноярского района Самарской области.
Видео происходящего появилось в соцсетях: двое мужчин танцевали, что-то кричали, а затем оголили ягодицы и испражнились на памятник участникам СВО и всем защитникам Отечества. Позже запечатленные на видео рассказали, что выкрикивали бандеровские кричалки.
Сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области быстро нашли нарушителей. Материалы передали в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
"У мужчин украинские связи - у одного уроженка Украины мать, у второго - тесть", - рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.
Представители Следственного комитета и прокуратуры в Красноярском районе должны определиться с квалификацией действий мужчин.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".