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"Тольяттиазот" в девятый раз стал "Благотворителем года"

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" девятый год подряд стал победителем конкурса "Благотворитель года", который в 2024 году приурочен к 287-летию "Ставрополя — Тольятти". Главный инженер компании Андрей Кургин также отмечен Почетным знаком Думы г. о. Тольятти "За заслуги перед городским сообществом". Обе награды вручили на торжественном приеме главы Тольятти Николая Ренца в честь Дня города.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В 2023 году на социальные и благотворительные программы ТОАЗ направил 122 млн рублей. Ключевыми сферами поддержки стали образование, экология, культура и спорт. Одна из важнейших мер социальной ответственности "Тольяттиазота" — помощь регионам.

Содействие осуществлялось в рамках специализированных программ "ТОАЗ — детям", "ТОАЗ — спорту", "ТОАЗ — регионам", а также грантового конкурса общественных инициатив "Химия добра". Так, при поддержке компании были открыты инклюзивные площадки в дошкольных учреждениях и инженерно-технические классы в школах г. о. Тольятти, организованы работы по благоустройству территорий и восстановлению зеленой зоны городского округа, разработаны новые туристические маршруты и проведены международные и всероссийские спортивные турниры.

"Тольяттиазот" ежегодно подтверждает высокий статус благотворителя. Социальные инвестиции в регионе присутствия являются важнейшей частью корпоративной политики предприятия. Таким образом мы помогаем региону развиваться и решать проблемы, волнующие общественность. Тема благотворительности близка и сотрудникам компании: здесь работают много эковолонтеров, почетных доноров и общественников некоммерческих организаций и объединений. Совет молодежи ТОАЗа часто становится участником благотворительных акций", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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