В Новокуйбышевске чествовали семью нефтехимиков, отметившую "железный" юбилей

В Новокуйбышевске поздравили пары, которые отметили 60-летие совместной жизни, в их числе — ветераны АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (АО "ННК") с 65-м "железным" семейным стажем.
По традиции супругов чествовали 8 июля — в День семьи, любви и верности, мероприятие прошло на летней сцене парка Победы.
Горожан и супружеские пары поздравили председатель думы Новокуйбышевска Юрий Ферапонтов, начальник отдела ЗАГС Ирина Вострикова и и.о. заместителя главы округа Марина Белогурова. Как отметили почетные гости, такие семьи являются гордостью города, области и страны и примером для всех.
Зинаида Ивановна Кузнецова и ее супруг Михаил Николаевич почти полвека проработали в АО "ННК". Глава семьи более 10 лет был аппаратчиком в цехе, а Зинаида Ивановна сначала трудилась бухгалтером, потом — главным диспетчером завода, попробовала себя также аппаратчиком на производстве. Традиции нефтехимиков продолжают родные: на предприятиях "Роснефти" работают дети и внуки Кузнецовых.
А юбиляры раскрывают секрет семейного долголетия: семья — это труд, и работать нужно сообща, друг друга нужно уметь слушать, разговаривать и находить решение проблемы вместе. Такой подход проверен на прочность годами жизни.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р