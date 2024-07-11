В Новокуйбышевске чествовали семью нефтехимиков, отметившую "железный" юбилей

В Новокуйбышевске поздравили пары, которые отметили 60-летие совместной жизни, в их числе — ветераны АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (АО "ННК") с 65-м "железным" семейным стажем.

По традиции супругов чествовали 8 июля — в День семьи, любви и верности, мероприятие прошло на летней сцене парка Победы.

Горожан и супружеские пары поздравили председатель думы Новокуйбышевска Юрий Ферапонтов, начальник отдела ЗАГС Ирина Вострикова и и.о. заместителя главы округа Марина Белогурова. Как отметили почетные гости, такие семьи являются гордостью города, области и страны и примером для всех.

Зинаида Ивановна Кузнецова и ее супруг Михаил Николаевич почти полвека проработали в АО "ННК". Глава семьи более 10 лет был аппаратчиком в цехе, а Зинаида Ивановна сначала трудилась бухгалтером, потом — главным диспетчером завода, попробовала себя также аппаратчиком на производстве. Традиции нефтехимиков продолжают родные: на предприятиях "Роснефти" работают дети и внуки Кузнецовых.

А юбиляры раскрывают секрет семейного долголетия: семья — это труд, и работать нужно сообща, друг друга нужно уметь слушать, разговаривать и находить решение проблемы вместе. Такой подход проверен на прочность годами жизни.