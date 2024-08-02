Самарский спортсмен стал призером на первенстве России по воднолыжному спорту

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В Челябинске прошло первенство России по воднолыжному спорту в дисциплине "вейкборд-электротяга". Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области