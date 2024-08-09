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В Самарской области 17 семей участников СВО получили земельные участки

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области участники СВО и их близкие начали получать земельные участки. Сейчас они предоставлены 17 семьям.

Обратить особое внимание на исполнение распоряжения президента РФ Владимира Путина о бесплатном предоставлении земельных участков героям СВО ранее потребовал глава региона Вячеслав Федорищев.

Профильными ведомствами были подготовлены и приняты поправки в региональный закон, в соответствии с которыми семьи участников СВО могут подавать заявки на получение земли.

Право на бесплатное получение земельного участка имеют участники спецоперации, которые одновременно являются ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России либо награждены орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Также такое право есть у членов семей погибших участников СВО.

Предоставленные земельные участки можно использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. Площадь может составить до 1000 кв. м в зависимости от цели использования. Предоставляют участки органы местного самоуправления из муниципальной собственности при поступлении заявлений и необходимых документов.

Одной из первых такой участок бесплатно выделили семье бойца Ивана Гордеева. Иван трагически погиб при исполнении воинского долга — во время боя, в ходе специальной военной операции на территории Украины, спасая тяжело раненого товарища. Посмертно героя наградили Орденом Мужества.

Супруга Светлана рассказывает, с будущим мужем познакомились во время учебы, потом они поженились, родились дети. Сегодня трехлетняя Лиза ходит в детский сад, сын Артем учится в школе.

"Во многом нам помогает фонд "Защитники Отечества", — говорит Светлана. — Благодаря ему мой сын Артем побывал на Кремлевской елке. И на ВДНХ были, и в музей ездили. Спасибо большое нашему социальному координатору Татьяне Калинкиной, с первых дней мобилизации супруга она всегда рядом и рада нам помочь".  

Благодаря фонду семья Гордеевых получила все необходимые меры поддержки. "Когда вышел закон Самарской области о выделении земельных участков, мы помогли Светлане собрать необходимый пакет документов. Я часто навещаю семью, стараюсь оперативно помогать в случае необходимости, чтобы она чувствовала нашу поддержку и надежное плечо", — рассказывает социальный координатор Татьяна Калинкина.  

"Мы сходили, сдали документы, и нам без всяких проволочек выделили землю. Участок находится в Большой Черниговке, там очень хорошее месторасположение. В дальнейшем планируем не продавать его, потому что дети растут, времена меняются, может, в будущем кто-то из них захочет там отстроить дом, — говорит супруга героя. — Самое главное, чтобы они дружили между собой, друг друга всегда и во всем поддерживали, были живы-здоровы".

Пока Светлана озвучивает свои чаяния, Лиза уютно усаживается к старшему брату на колени и целует его в щеку — как доказательство того, что желание их мамы обязательно сбудется. 

Поддерживать семью Гордеевых, как и других ветеранов СВО и их близких, продолжит фонд "Защитники Отечества". За год он принял около 18 тыс. запросов на оказание помощи, большинство из них решено. Специалисты фонда помогают с оформлением документов, получением статуса ветерана или инвалида боевых действий, в организации медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи, оказывают содействие в протезировании, помощи в бытовых вопросах, переобучении и трудоустройстве.

Высокую оценку работе филиала дала заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. На днях она посетила самарский филиал с рабочим визитом и поблагодарила руководство и сотрудников подразделения за помощь ветеранам СВО и их близким.

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