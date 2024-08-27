Жителям Курской области на "Авито" предложили 1,5 млн рабочих мест с проживанием и бесплатное жилье

"Авито" и портал Госуслуги запустили совместный сервис, на котором жителям Курской области стали доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием. База объектов жилья ежедневно пополняется, а количество вакансий растет на 10 тыс. в день.

Кроме того, "Авито" передает ноутбуки Министерству образования и науки Курской области для школьников из семей, вынужденно покинувших свои дома. Ранее "Авито" компенсировал пользователям отмененные в Курске бронирования жилья, совместно с Красным Крестом организовал бесплатную доставку предметов первой необходимости для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей.

Предложения компаний, которые предоставляют работу и проживание, теперь проще и быстрее найти по специальному фильтру. А на главной странице "Авито Работы" в Курской области и соседних регионах, а также в Московской области, появился баннер "Работа с проживанием", привлекающий внимание к таким вакансиям.

На странице "яПомогаю" также опубликованы советы по поиску работы и подборка вакансий временной занятости от "Авито Работы". Работодатели при размещении вакансий с предоставлением жилья должны выбрать соответствующий параметр "Проживание" в блоке "Что получают работники".

Пользователи могут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого при публикации объявления в разделе "Аренда недвижимости" нужно выбрать параметр "Могу предоставить жилье бесплатно". Такие объявления получают значок #яПомогаю.

"Когда стало известно о событиях в Курской области, команда "Авито" сразу включилась в разработку мер поддержки для пострадавших. С Минцифры мы всегда находимся в тесной взаимосвязи по рабочим вопросам и идеи по разработке мер поддержки обсуждали тоже вместе. Суть нашей платформы — соединять людей. В данном случае тех, кто хочет помочь пострадавшим, и тех, кому эта помощь необходима. Мы и дальше будем искать возможности для оказания помощи тем, кому она необходима. Ведь аудитория "Авито" — самая замотивированная на оказание взаимопомощи и легкая на подъем. Все, что в первую очередь от нас требуется — это предложить ей простые и понятные алгоритмы помощи", — сообщили в компании.