Игорь Осинькин: "Перестановки, которые мы сделали, нас не усилили"

После матча седьмого тура РПЛ "Крылья Советов" - "Динамо" Махачкала (0:1) главный тренер самарцев Игорь Осинькин объяснил причины поражения, а также рассказал о выборе правого защитника и планах на перерыв для сборных.

"Плохой первый тайм, нехороший с нашей стороны. Может быть, мы там не наиграли на то, чтобы проигрывать. В первом тайме мы сами не сделали то, что должны были: как договаривались, к чему готовились. Какие-то у нас определенные проблемы были, которые касались наших игроков с одной позиции. Те перестановки, которые мы сделали, нас не усилили. Если мы говорим о персоналиях, здесь точно надо говорить про всю команду. В перерыве было две замены, но их могло быть больше, это коллективная ответственность, мы ее все должны взять на себя. Первый тайм был нехороший, хотя допустили только один момент у наших ворот. Во втором тайме вскрыть эту хорошо организованную команду, умеющую оборонятся, мы не смогли. Сейчас будет перерыв, мы близки к тому, чтобы наши футболисты восстановились после травм. У нас набирает форму Гарре, который, когда в тонусе, должен нас усиливать", — пояснил тренер.

Также Игорь Витальевич объяснил отсутствие Николая Рассказова и почему не поставил Кирилла Печенина: "В эпизод с Боселли в матче с "Нижним Новгородом" он ударил прямо колено в колено Рассказову. Мы освободили от игры на кубок с московским "Динамо" и практически были уверены, что у него все пройдет. Нескольких дней нам не хватило, чтобы его восстановить, не хватило и Бейлу, чтобы восстановиться. А поставить левоногого Печенина в такой достаточно сложной игре — мы побоялись".

Кроме того, тренер самарцев поделился планами команды на перерыв для сборных. "Да, несколько дней мы отдохнем. Знаете, у нас чуть короче пауза, все команды начинают 14-15 сентября, а наш матч вынесен на 13. Мы несколько дней отдохнем, да, действительно, у нас будет игра с "Акроном" в закрытом режиме, она нужна обеим командам, там мы посмотрим в деле новичков. Некоторым футболистам, в том числе Гарре, допустим, он много пропустил, нужна игровая практика. Будет определенная работа и тренировочный матч, а дальше будет "Рубин", к которому мы будем готовиться", — подытожил Осинькин.