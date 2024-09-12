Т1 Облако представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров

Т1 Облако (входит в Холдинг Т1) представил технологические решения для развития ИИ и машинного обучения на форуме Retail TECH IT& Innovations 5 сентября в Москве. Российские ритейлеры продолжают активно внедрять облачные решения. Все большую популярность набирают технологии, работающие на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Они позволяют снижать издержки, повышать лояльность пользователей и ускорять вывод новых продуктов на рынок.

На стенде Холдинга Т1 облачный провайдер показал свои ключевые решения для ИИ: виртуальные машины с GPU NVIDIA H100; преднастроенные системы управления базами данных; корпоративные бизнес-приложения для создания единого коммуникационного пространства сотрудников и обеспечения совместной онлайн работы; сервисы информационной безопасности для обеспечения защиты инфраструктуры и данных на всех уровнях.

На открывающей сессии Retail TECH IT& Innovations, модератором которой выступил Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса Т1 Облако, участники обсудили кейсы ИТ-трансформации розничной торговли через призму построения ИТ департаментов и команд, новые бизнес-модели, технологические решения и практики, а также тренды будущего в ритейле.

"По уровню цифровизации ритейл — одна из самых передовых отраслей. С помощью новых технологий компании расширяют свои возможности в e-commerce: повышают лояльность клиентов, оптимизируют бизнес-процессы, внедряют новые технологии, позволяющие выдерживать высокую конкуренцию. Мы внимательно следим за трендами и предлагаем актуальные решения и сервисы для наших клиентов, помогая обеспечить надежный технологический фундамент для цифрового развития компании", — поделился Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса Т1 Облако.