В Самаре изменится расписание электричек на маршрутах Жигулевское Море — Жигулевск и Жигулевское Море — Тольятти

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С 16 сентября вносятся изменения расписание движения пригородных поездов на участках Жигулевское Море — Жигулевск и Жигулевское Море — Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской пассажирской пригородной компании.