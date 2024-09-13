В Самаре изменится расписание электричек на маршрутах Жигулевское Море — Жигулевск и Жигулевское Море — Тольятти

С 16 сентября вносятся изменения расписание движения пригородных поездов на участках Жигулевское Море — Жигулевск и Жигулевское Море — Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской пассажирской пригородной компании.
Отменяется 17 пригородных поездов:
- № 7365 Жигулевское Море (отпр.06.02) — Жигулевск (приб.06.18)
- № 7369 Жигулевское Море (отпр.06.57) — Тольятти (приб.07.18)
- № 7372 Тольятти (отпр.07.30) — Жигулевское Море (приб.07.51)
- № 7368 Жигулевск (отпр.08.28) — Жигулевское Море (приб.07.42)
- № 7367 Жигулевское море (отпр.08.54) — Тольятти (приб.09.15)
- № 7366 Тольятти (отпр.09.27) — Жигулевское Море (приб.09.48)
- № 7382 Отвага (отпр.08.52) — Жигулевское Море (приб.09.21)
- № 7357 Жигулевское Море (отпр.11.33) — Тольятти (приб.11.54)
- № 7358 Тольятти (отпр.12.44) — Жигулевское Море (приб.13.05)
- № 7359 Жигулевское Море (отпр.13.17) — Жигулевск (приб.13.33)
- № 7356 Жигулевск (отпр.13.51) — Жигулевское Море (приб.14.05)
- № 7355 Жигулевское Море (отпр.15.01) — Жигулевск (приб.15.17)
- № 7354 Жигулевск (отпр.15.29) — Жигулевское Море (приб.15.43)
- № 7353 Жигулевское Море (отпр.17.13) — Тольятти (приб.17.34)
- № 7352 Тольятти (отпр.17.46) — Жигулевское Море (приб.18.07)
- № 7342 Жигулевск (отпр.22.30) — Жигулевское Море (приб.22.44)
- № 7350 Жигулевск (отпр.19.14) — Жигулевское Море (приб.19.28)
Кроме того, поезд № 7370 Жигулевск (отпр.06.31) — Жигулевское Море (приб.06.45) устанавливается по выходным дням и проследует по измененному расписанию Жигулевск (отпр.06.33) — Жигулевское Море (приб.06.47).
Поезд № 6302/6301 Пятилетка (отпр.05.48) — Жигулевск (приб.08.16) устанавливается сообщением Пятилетка (отпр.05.48) — Жигулевское Море (приб.07.45).
Поезд № 7373 Жигулевское Море (отпр.10.09) — Жигулевск (приб.10.25) устанавливается ежедневно Жигулевское Море (отпр09.51) — Жигулевск (приб.10.07).
Поезд № 7374 Жигулевск (отпр.10.59) — Жигулевское Море (приб.11.13) устанавливается ежедневно Жигулевск (отпр.10.59) — Жигулевское Море (приб.11.13).
Поезд № 6304/6303 Пятилетка (отпр.05.48) — Отвага (приб.08.31) устанавливается по выходным дням и проследует по измененному расписанию Пятилетка (отпр.05.48) — Жигулевское Море (07.44-07.48) — Отвага (приб.08.19).
Поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр.15.55) — Жигулевск (приб.16.11) устанавливается по рабочим дням Жигулевское Море (отпр.15.55) — Жигулевск (приб.16.11).
Поезд № 6377 Жигулевское Море (отпр.15.55) — Отвага (приб.16.26) по выходным дням проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр.15.55) — Отвага (приб.16.26).
Поезд № 6378 Отвага (отпр.16.38) –Жигулевское Море (приб.17.08) по выходным дням проследует по измененному расписанию Отвага (отпр.16.48) — Жигулевское Море (приб.17.18).
Поезд № 7380 Жигулевск (отпр.20.24) –Жигулевское Море (приб.20.38) ежедневно проследует по измененному расписанию Жигулевск (отпр.20.53) — Жигулевское Море (приб.21.07).
Поезд № 7381 Жигулевское Море (отпр.22.02) –Жигулевск (приб.22.18) ежедневно проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр.21.53) — Жигулевск (приб.22.09).
Поезд № 7126/7125 Тольятти (отпр.16.48) — Самара (приб.19.05) проследует по измененному расписанию Тольятти (отпр.17.05) — Жигулевское Море (17.26-17.27) — Самара (приб.19.05).
Поезд № 7112/7111 Самара (отпр.08.10) — Тольятти (приб.10.11) проследует по измененному расписанию Самара (отпр.08.10) — Жигулевское Море (09.43-09.44) — Тольятти (приб.10.05).
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!