Предприниматели Самарской области обсудили тему развития отрасли креативных индустрий в регионе

В региональном центре "Мой бизнес" прошла открытая встреча предпринимателей и самозанятых с Ассоциацией "Ремесленная палата Самарской области". Участники обсудили главные задачи креативных индустрий.
"Мы видим, как отрасль постепенно развивается у нас в регионе, этому мы и хотели посвятить данную встречу, особенно она актуальна, учитывая, что недавно в России был принят Закон о развитии креативных индустрий. Поговорили о самом понятии, а ему уже больше 120 лет, разобрались, что относится к креативным индустриям, привели небольшую аналитику", — пояснила вице-президент Ассоциации "Ремесленная палата Самарской области" Татьяна Чертыковцева.
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, в Самарской области уделяется особое внимание. На встрече с представителями креативного сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что креативная сфера тесно связана с развитием туризма, культуры.
"Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, направленными на повышение качества жизни населения. Сегодня креативные индустрии — это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. И мы продолжим формировать специальные меры поддержки для предпринимателей креативного сектора", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Особое внимание на мероприятии уделили вопросам сохранения ценности творческого ручного труда, его совмещения с новейшими технологиями, а также региональной культурной идентичности. Участники встречи смогли пообщаться с коллегами по цеху, установить новые деловые контакты, обсудить будущее креативного сектора.
"Я занимаюсь производством видеоконтента уже около 15 лет, совсем недавно начал осваивать работу с нейросетями. Стараюсь как можно чаще посещать различные отраслевые мероприятия, в том числе от центра "Мой бизнес". Первоочередная задача для меня — это налаживание деловых контактов, и поэтому я здесь", — делится предприниматель Алексей Елисеев.
И меры поддержки для микробизнеса — в числе вопросов, прорабатываемых областным правительством.
Напомним, что в Самарской области проходит грантовый конкурс для работников креативной отрасли, его победители получат на развитие своих проектов до 500 тысяч рублей. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?