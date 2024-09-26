Предприниматели Самарской области обсудили тему развития отрасли креативных индустрий в регионе

В региональном центре "Мой бизнес" прошла открытая встреча предпринимателей и самозанятых с Ассоциацией "Ремесленная палата Самарской области". Участники обсудили главные задачи креативных индустрий.

"Мы видим, как отрасль постепенно развивается у нас в регионе, этому мы и хотели посвятить данную встречу, особенно она актуальна, учитывая, что недавно в России был принят Закон о развитии креативных индустрий. Поговорили о самом понятии, а ему уже больше 120 лет, разобрались, что относится к креативным индустриям, привели небольшую аналитику", — пояснила вице-президент Ассоциации "Ремесленная палата Самарской области" Татьяна Чертыковцева.

Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, в Самарской области уделяется особое внимание. На встрече с представителями креативного сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что креативная сфера тесно связана с развитием туризма, культуры.

"Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, направленными на повышение качества жизни населения. Сегодня креативные индустрии — это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. И мы продолжим формировать специальные меры поддержки для предпринимателей креативного сектора", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Особое внимание на мероприятии уделили вопросам сохранения ценности творческого ручного труда, его совмещения с новейшими технологиями, а также региональной культурной идентичности. Участники встречи смогли пообщаться с коллегами по цеху, установить новые деловые контакты, обсудить будущее креативного сектора.

"Я занимаюсь производством видеоконтента уже около 15 лет, совсем недавно начал осваивать работу с нейросетями. Стараюсь как можно чаще посещать различные отраслевые мероприятия, в том числе от центра "Мой бизнес". Первоочередная задача для меня — это налаживание деловых контактов, и поэтому я здесь", — делится предприниматель Алексей Елисеев.

И меры поддержки для микробизнеса — в числе вопросов, прорабатываемых областным правительством.

Напомним, что в Самарской области проходит грантовый конкурс для работников креативной отрасли, его победители получат на развитие своих проектов до 500 тысяч рублей. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".