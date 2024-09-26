16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Малый бизнес и крупные промпредприятия обсудили сотрудничество на ярмарке поставщиков В Самарской области приватизировали "Агентство по содержанию автомобильных дорог" Росимущество отсудило у племзавода "Дружба" землю в Кошкинском районе Молодые ученые и предприниматели Самарской области получат гранты ФСИ Новый мусорный регоператор Самарской области перестал быть госпредприятием

Государство и Бизнес Экономическая политика

Предприниматели Самарской области обсудили тему развития отрасли креативных индустрий в регионе

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В региональном центре "Мой бизнес" прошла открытая встреча предпринимателей и самозанятых с Ассоциацией "Ремесленная палата Самарской области". Участники обсудили главные задачи креативных индустрий.

"Мы видим, как отрасль постепенно развивается у нас в регионе, этому мы и хотели посвятить данную встречу, особенно она актуальна, учитывая, что недавно в России был принят Закон о развитии креативных индустрий. Поговорили о самом понятии, а ему уже больше 120 лет, разобрались, что относится к креативным индустриям, привели небольшую аналитику", — пояснила вице-президент Ассоциации "Ремесленная палата Самарской области" Татьяна Чертыковцева.

Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, в Самарской области уделяется особое внимание. На встрече с представителями креативного сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что креативная сфера тесно связана с развитием туризма, культуры.

"Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, направленными на повышение качества жизни населения. Сегодня креативные индустрии — это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. И мы продолжим формировать специальные меры поддержки для предпринимателей креативного сектора", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Особое внимание на мероприятии уделили вопросам сохранения ценности творческого ручного труда, его совмещения с новейшими технологиями, а также региональной культурной идентичности. Участники встречи смогли пообщаться с коллегами по цеху, установить новые деловые контакты, обсудить будущее креативного сектора.

"Я занимаюсь производством видеоконтента уже около 15 лет, совсем недавно начал осваивать работу с нейросетями. Стараюсь как можно чаще посещать различные отраслевые мероприятия, в том числе от центра "Мой бизнес". Первоочередная задача для меня — это налаживание деловых контактов, и поэтому я здесь", — делится предприниматель Алексей Елисеев.

И меры поддержки для микробизнеса — в числе вопросов, прорабатываемых областным правительством.

Напомним, что в Самарской области проходит грантовый конкурс для работников креативной отрасли, его победители получат на развитие своих проектов до 500 тысяч рублей. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6