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День "серебряного возраста"

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 октября — Международный день пожилого человека. Старость — это то, что ждет каждого из нас, как бы нам ни хотелось приостановить время. Мы должны быть подготовлены к изменениям внешности, физического состояния, образа жизни. Важно научиться взаимодействовать с теми, кто старше нас — родственниками, близкими. Вопросы об "осени жизни" — директору пансионатов для пожилых и нуждающихся в уходе "Гармония", члену Национальной ассоциации социального обслуживания, председателю комиссии по социальному предпринимательству при Самарском региональном отделении Общественной организации "ОПОРА России" Ольге Кондрашовой.

Фото: предоставлено автором

— Каждый хочет жить долго, оставаться бодрым и здоровым. Интернет набит советами — как этого достичь. Однако рекомендации, касающиеся долгой жизни, все же лучше получать от специалиста…

— Прожить нужно не только долгую, но и качественную жизнь. К сожалению, существует перекос — мы часто больше говорим про количество прожитых лет, но как-то забываем про качество.

— А что имеется в виду под качеством жизни в данном контексте?

— Прежде всего, это сохранение самостоятельности — в самообслуживании, в принятии решений. Человек должен испытывать весь спектр эмоций, наслаждаться жизнью в любом возрасте и состоянии. И мы в пансионате "Гармония" придаем качеству жизни очень большое значение. Несмотря на то что в основном у нас проживают люди с когнитивными нарушениями или с физическими проблемами (мы специализируемся на оказании социальных услуг в самых "сложных" случаях), мы всеми силами поддерживаем интерес людей, любовь к жизни, желание жить, общаться, радоваться. И это возможно! Физическая активность, общение, занятия по психоэмоциональной реабилитации, контроль состояния здоровья, прогулки, общение, концерты — источник отличного настроения и долгих, а главное — качественных лет жизни.

— В нашем менталитете "сдать" пожилого родственника в пансионат считается чуть ли не предательством. Ваше мнение?

— Я выступаю исключительно за то, что каждый должен иметь возможность принятия решения, выбор. Прежде всего, решение должен принять сам человек, нуждающийся в помощи. Кроме того, решение о выборе пансионата для оказания социальных слуг должно быть принято и родственниками. Почти всегда решение разместить близкого в пансионат близкого человека дается сложно, каждый испытывает чувство вины. Часто это объясняется сложившимися стереотипами в обществе, боязнью старости в принципе, отсутствием понимания, каким может быть современный пансионат. После того как родственники видят, насколько хорошо у нас их близкому, эти сомнения, эти терзания, поверьте, уходят.

Существует ряд ситуаций, при которых уход дома обеспечить либо очень сложно, либо невозможно: требуется специальное оборудование, приспособления, кровати, дополнительные площади. Качественный круглосуточный контроль и наблюдение за состоянием человека, осуществление санитарно-гигиенических мероприятий за маломобильным или немобильным человеком могут обеспечить только несколько человек одновременно. Именно в этом случае персонал Гармонии приходит на помощь.

— Чем плохо, когда пожилой человек живет один?

— Человек — существо социальное, и человек в возрасте не перестает им быть. Все хотят общения, поддержки своих интересов. Пожилому человеку очень сложно организовывать свой досуг самостоятельно, и мы ему в этом помогаем, предоставляем возможности, направляем, и у нас все имеют интерес к жизни.

Часто человек, который жил один долгое время, имеет когнитивные нарушения, о которых даже близкие не знают. Кроме того, такой человек не всегда имеет физическую возможность выйти погулять, пообщаться с кем-то. А человек должен гулять! У нас в пансионате есть уличный лифт-подъемник, у нас есть гусеничные подъемники, которые позволяют спускать человека любой степени мобильности и со второго, и третьего этажа и поднимать обратно. У нас много специальных приспособлений — ходунки, трости, вертикализаторы и так далее. И часто пожилой человек нуждается именно в круглосуточном наблюдении, что и обеспечивается в пансионате.

— Как у вас обстоят дела с питанием?

— С годами из всех источников удовольствий, еда, пожалуй, остается самым главным. У нас шестиразовое питание, мы в состоянии удовлетворить все запросы и все особенности состояния каждого человека.

— Что можно посоветовать тем, кто еще не достиг "серебряного возраста" и хочет позаботиться о себе заранее? Как сохранить себя и не "удариться" о внезапно наступившую старость?

— Ничего нового я не скажу, все это знают, но это нужно делать! Нам нужно научиться заниматься своим здоровьем: своевременно проходить диспансеризацию, обследования, распознавать и отслеживать тревожные "звоночки", свидетельствующие о сбоях в организме. Важно поддерживать физическую активность путем ежедневных прогулок, занятий спортом. Поддерживать работу мозга — познавать что-то новое, быть открытым для любой информации, иметь увлечения, хобби. Получать новые эмоции и информацию необходимо в том числе посредством общения. С годами важно не допустить сокращения социальных связей, посещать людные места: центры социального обслуживания, концертные мероприятия, выставки и тому подобное. И очень важно поддерживать положительный психоэмоциональный фон, быть позитивным и добрым.

День пожилого человека касается каждого из нас. Это дополнительная возможность уделить людям в серебряном возрасте больше внимания, заботы, любви и это прекрасный повод для повышения культуры старения. С праздником, люди "серебряного" возраста! Здоровья вам, радости и хорошего настроения каждый день!

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