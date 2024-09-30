Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства

В понедельник, 30 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание регионального правительства. Традиционно оно прошло в открытом формате и началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в регионе в минувшие выходные, — крупный лесной пожар и инцидент на железнодорожном мосту.

Напомним, 28 сентября на землях лесного фонда Рачейского лесничества в Сызранском муниципальном районе произошел лесной пожар. По состоянию на 12:00 30 сентября площадь, пройденная огнем, составила 288 га. Активное горение отмечается на 7 га. В связи с лесным пожаром в Сызранском районе объявили режим ЧС.

"Лесной пожар стал не единственным происшествием прошедших выходных. 28 сентября на железнодорожном мосту в районе городского округа Кинель произошел инцидент, в связи с которым сегодня предлагаю обсудить меры по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Самарской области", — отметил руководитель области.

Глава региона поручил запланировать внеочередное заседание антитеррористической комиссии и комплексно вынести на рассмотрение вопрос об обеспечении безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Также Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на оперативном проведении ремонтно-восстановительных работ на объекте. "Прошу усилить координацию, чтобы работы максимально быстро были доведены до конца", — заключил руководитель области.