В связи с диверсией на мосту в Самарской области возбудили уголовное дело

Самарские силовики приступили к расследованию уголовного дела по статье "Диверсия". Информация об этом прозвучала 30 сентября на оперативном совещании в правительстве региона.

Как отметил на оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, "28 сентября на железнодорожном мосту в районе Кинеля произошел инцидент, в связи с которым сегодня предлагается обсудить меры по повышению уровня антитеррористической защищенности".

Секретарь антитеррористической комиссии региона Сергей Решетов сообщил, что повреждение обнаружили работники Куйбышевской железной дороги на мосту через реку Самара. На место прибыли правоохранители и специалисты Куйбышевской железной дороги. Движение по мосту приостановили и организовали в обход.

Разрушения выявились на двух железобетонных плитах и плите мостового полотна. Жертв, к счастью, не было. Известно, что ответственным за обеспечение безопасности на этом объекте является структурное подразделение Куйбышевской железной дороги. Правоохранители полагают, что "произошел акт незаконного вмешательства". Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ ("Диверсия").

Напомним, ранее сообщалось, что на мосту повреждены "островки безопасности". Местные жители считали, что произошел "взрыв" или "хлопок". По статье "Диверсия" преступникам грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Недавно в Самарской области ФСБ уже задержала подозреваемых в такого рода преступлениях. По данным правоохранителей, совершить теракты задержанные соглашались по указанию украинских спецслужб. За это им обещали вознаграждение от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.