Самарские спецслужбы работают на месте ЧП с ж/д мостом

В субботу, 28 сентября, на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном хлопке.
На данный момент известно, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136 км) произошло повреждение "островков безопасности". Сообщение о ЧП приводится в официальном телеграм-канале Куйбышевской железной дороге.
Пострадавших нет.
Движение грузовых поездов на 94 км - 103 км временно приостановлено. Железнодорожные пути не повреждены. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет.
На месте работают сотрудники безопасности.
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