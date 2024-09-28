Самарские спецслужбы работают на месте ЧП с ж/д мостом

В субботу, 28 сентября, на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном хлопке.

На данный момент известно, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136 км) произошло повреждение "островков безопасности". Сообщение о ЧП приводится в официальном телеграм-канале Куйбышевской железной дороге.

Пострадавших нет.

Движение грузовых поездов на 94 км - 103 км временно приостановлено. Железнодорожные пути не повреждены. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет.

На месте работают сотрудники безопасности.