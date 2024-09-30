Площадь пожара в Сызранском районе увеличилась до 288 га

В понедельник, 30 сентября, во время совещания в правительстве Самарской области врио министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаил Студенников представил доклад о текущей обстановке в Сызранском районе.

Напомним, низовой лесной пожар начался 28 сентября, в 13:33, в 44 квартале Рачейского лесничества, около с. Смолькино. К утру 29 сентября площадь пожара увеличилась до 57 га.

По состоянию на 12:00 30 сентября площадь, пройденная огнем, составила 288 га. Активное горение отмечается на 7 га. В связи с лесным пожаром в Сызранском районе объявили режим ЧС.

"Опасности населенным пунктам в районе возгорания — село Смолькино Самарской области и села Еремкино и Алешкино в Ульяновской области — не представляется, — доложил Михаил Студенников. — В настоящий момент огонь движется в сторону Ульяновской области. Там располагаются земли сельхозназначения, на них растут сосны. Есть опасность перехода на верховой пожар".

По словам врио минлесхоза, сейчас все силы лесопожарных формирований и ГУ МЧС переведены на тушение кромки огня, ведется работа по локализации возгорания, после чего планируется тушение ранее пройденной огнем территории.

"На месте работает 182 человека и 40 единиц техники, привлечен вертолет. Люди работают на локализацию огня. Рассчитываю, что сегодня огонь локализуем, после чего начнется тушение пройденной пожаром территории", — добавил Михаил Студенников.

Врио министра констатировал, что тушение осложняется сильным ветром, в связи с чем требуется увеличить группировки дополнительными силами.

По предварительным расчетам, потребуется дополнительная помощь 20 человек и автоцистерны. "Мы уже доставили бульдозер. В зоне возгорания достаточно толстые деревья, трактора не справляются, будем делать противопожарные разрывы бульдозерами", — сообщил он.

В свою очередь, начальник ГУ МЧС РФ по Самарской области Сергей Аникин отметил, что такого распространения огня можно было бы избежать.

"Если бы вовремя были применены силы и средства, никакого распространения пожар бы не получил. Мы только к исходу первого дня узнали, что он возник еще 27 числа, а 28 сентября в соседней Ульяновской области 10 домов сгорело. Не дожидаясь вашего непосредственного решения, мы направили группировку, чтобы понимать, можем ли отстоять населенный пункт. Между тем, минлесхоз нарастил свою группировку только к концу дня 28 числа. В этом отношении мы пожар упустили. К вечеру пожар из 44 квартала перешел уже на 58 гектаров", — констатировал Сергей Аникин.

Вячеслав Федорищев поручил минлесхозу создать комиссию, выявить недочеты и понять, почему были допущены соответствующие последствия. Также губернатор поручил представителям МЧС и тем, кто сейчас принимает непосредственное участие в тушении пожара, внести предложения по доработке алгоритма, чтобы впредь не допускать подобного быстрого распространения огня.

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов взял ситуацию на контроль: "Поручения поняты, приняты. Уверен, сейчас, при четкой имеющейся координации, работа будет усилена. Совместно с коллегами организуем работу и до конца дня доложим о мерах, которые будут приняты, и о сроках, когда ситуация будет разрешена".